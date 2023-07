Oppenheimer, Emily Blunt e Matt Damon erano distratti dagli occhi 'blu oceano' di Cillian Murphy

Sul set di Oppenheimer gli occhi blui come l'oceano di Cillian Murphy erano un problema per i colleghi.

Durante un'intervista di gruppo a People, le star di Oppenheimer Emily Blunt e Matt Damon ammettono di essere stati spesso distratti dagli occhi di Cillian Murphy. La Blunt, che interpreta Kitty, la moglie di Robert Oppenheimer, mentre racconta com'è recitare con Murphy, confessa di essere stata spesso distratta dai suoi occhi "blu oceano" che ha paragonato alla hit di Billie Eilish Ocean Eyes: "La canticchiavamo per tutto il giorno" ha ammesso. Poi il collega Matt Damon ha aggiunto scherzando "È un vero problema quando giri una scena con Cillian. A volte ti ritrovi a nuotare dentro i suoi occhi". "Non sono nemmeno così blu!" ha controbattuto il protagonista.

Oppenheimer, Cillian Murphy:"Ho dovuto prendermi una vacanza dopo le riprese"

Un'enorme responsabilità

Più avanti nell'intervista Blunt ha rivelato di come fosse veramente difficile vedere Murphy al di fuori delle riprese, dato che l'attore saltava persino le cene con il cast a causa dell'eccessiva mole di lavoro e della concentrazione che gli serviva per interpretare il ruolo. "L'enorme peso che aveva sulle spalle era monumentale. Certo che non voleva venire a cena con noi" ha detto l'attrice. "Non poteva. Il suo cervello era troppo pieno" dice Damon. In effetti, Cillian Murphy era così sotto pressione e immerso nel suo lavoro che ha persino dimenticato di mangiare. Del resto, i ritmi sul set erano super sostenuti, visto che Oppenheimer è stato girato in soli 57 giorni. "Quando hai questi grandi ruoli, quella responsabilità, senti che è travolgente" conclude Murphy.