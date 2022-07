Oppenheimer: la descrizione del teaser trailer proiettato nelle sale americane

Il primo teaser trailer di Oppenheimer è stato presentato nelle sale americane in occasione di alcune proiezioni di No, il nuovo film diretto da Jordan Peele, ecco la descrizione di quanto mostrato.

Nel video, della durata di poco meno di un minuto, si può sentire una voce femminile dichiarare che il mondo sta cambiando, assumendo una nuova forma e che questo è il "tuo momento".

Sullo schermo appare quindi il cappello di Oppenheimer e inizia un conto alla rovescia mentre ci si chiede come questo uomo possa essere così pazzo e cieco. Il teaser propone poi delle fiamme, come quelle mostrate nel poster e si anticipa l'esplosione della bomba, svelando che il conto alla rovescia è per il momento in cui il mondo cambierà per sempre.

Tra le frasi che vengono pronunciate ci sono inoltre "Hai dato a loro il potere di distruggere se stessi" e "L'uomo che ha scosso la Terra".

L'alternarsi di immagini a colori, associate solo all'esplosione della bomba nucleare, e in bianco e nero, hanno portato i fan a chiedersi se anche il film seguirà lo stesso approccio alternando i due approcci dal punto di vista visivo.

Oppenheimer è basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin. Il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica.

Cillian Murphy guida il cast del film nei panni di Oppenheimer. Con lui troviamo Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altri.

Il film diretto da Christopher Nolan arriverà nelle sale il 21 luglio 2023.