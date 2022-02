Oppenheimer, Cillian Murphy svela come si sta preparando al film di Christopher Nolan

Cillian Murphy ha recentemente parlato di come si sta preparando per interpretare il ruolo dello scienziato nucleare J Robert Oppenheimer nella nuova pellicola di Christopher Nolan.

Cillian Murphy si è recentemente aperto a proposito di Oppenheimer, l'ultimo film del regista de Il cavaliere oscuro, Christopher Nolan. L'attore irlandese ha già collaborato con Nolan a diversi progetti, tra cui Batman Begins, Inception e Dunkirk.

Murphy sarà uno dei numerosi attori molto famosi pronti a recitare nel prossimo film del celeberrimo regista, insieme a Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon, Matthew Modine, Florence Pugh e Rami Malek. La pellicola narra la storia dello scienziato nucleare J Robert Oppenheimer, spesso descritto come il padre della bomba atomica, il quale sarà interpretato da Cillian.

Durante un'intervista del The Guardian, la star ha dichiarato: "Sono pronto a girare qualunque cosa per Chris, qualunque sia la dimensione della mia parte. Se Chris mi chiama io sono sempre pronto a dire si. Non è meraviglioso che ci siano ancora registi pronti a realizzare film impegnativi all'interno del sistema degli studi cinematografici, girati su pellicola piuttosto che su Imax?".

"Penso che Nolan stia sventolando la bandiera... lui, Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino, sono registi fantastici che realizzano lavori interessanti su vasta scala." Discutendo della sua preparazione per il ruolo, Cillian Murphy ha detto di aver letto moltissimo: "Sono interessato all'uomo e a ciò che inventare la bomba atomica fa all'individuo. La meccanica non fa proprio per me: non ho le capacità intellettuali per capirla, ma questi personaggi contraddittori sono affascinanti".