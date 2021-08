OnlyFans ci ripensa: i contenuti porno saranno consentiti

OnlyFans fa marcia indietro rispetto ai contenuti porno: nonostante quanto dichiarato neppure una settimana fa, sul sito saranno consentiti contenuti sessualmente espliciti anche dopo il 1° ottobre 2021.

Lo scorso 20 agosto infatti, con una nota ufficiale, la compagnia che gestisce il portale (conosciuto soprattutto per i contenuti espliciti a pagamento) aveva annunciato la decisione di rinunciare al porno "per garantire la sostenibilità della nostra piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan". A rendere necessario il cambiamento pare ci fosse la necessità di rispettare la policy dei partner bancari e la volontà di altri investitori.

Per una banca che toglie, però, c'è una banca che dà, e così oggi OnlyFans - pur senza specificare quali siano gli eventuali nuovi partner - ha annunciato di avere "le garanzie necessarie per supportare la nostra variegata community", lasciando quindi intendere che nuovi accordi bancari potranno consentire il pagamento di tutti i creatori di contenuti, compresi quelli sessualmente espliciti. In un tweet la società ha quindi assicurato che tutti i cambiamenti previsti a partire dal 1° ottobre sono stati sospesi.