OnlyFans banna i contenuti porno da ottobre: ecco cosa sarà consentito

OnlyFans a partire dal 1° ottobre rinuncerà ai contenuti porno, nonostante siano stati fino a oggi il motore del sito, che conta attualmente oltre 130 milioni di utenti.

In una nota ufficiale la compagnia che gestisce il portale ha dichiarato: "Per garantire la sostenibilità della nostra piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti".

Cosa si nasconde dietro questo repentino cambio di rotta? La pressione degli investitori da un lato, che vogliono evitare ogni rischio legato ai contenuti espliciti, e dall'altro la paura che le banche non eroghino pagamenti di quei siti considerati più a rischio.

Cosa, dunque, sarà consentito agli utenti di OnlyFans a partire dal prossimo ottobre? Sarà vietata la pubblicazione di materiale sessualmente esplicito, allo stesso tempo i creatori di contenuti potranno comunque diffondere foto e video di nudo, a condizione però che rispettino la policy di OnlyFans. Punto questo che resta alquanto confuso. Al momento infatti le regole del sito consentono ogni tipo di nudità, con le uniche eccezioni per foto di nudo nei luoghi pubblici e in quelli in cui siano presenti espliciti divieti.

È lecito però chiedersi se, approfittando del ban dei contenuti pornografici, OnlyFans non decida di ritoccare anche altre norme.

Intanto a dare man forte alla nuova "vocazione" di OnlyFans è arrivata anche la piattaforma streaming OFTV, che propone video girati dalle star più famose del sito legati a fitness, cucina, musica... ma che ha una sola grande regola: niente nudi.