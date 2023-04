One Way, su Prime Video in streaming da oggi

One Way, l'action movie del 2022 diretto da Andrew Baird con Travis Fimmel e Kevin Bacon, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 21 aprile 2023.

Freddy, un piccolo criminale, è in fuga con una borsa piena di contanti e coca. È ferito gravemente, con una pallottola addosso, e sta finendo il tempo. Dopo una rapina finita male, Freddy si trova costretto a lottare contro tutto e tutti. Nonostante sia gravemente ferito, l'unica via di salvezza è rappresentata da un autobus, che è pronto ad attraversare l'implacabile deserto californiano.

Con il suo vecchio capo e i suoi scagnozzi sulle sue tracce, Freddy dovrà fare affidamento sulle sue precarie risorse per riuscire a uscirne intero. Nel cast troviamo Travis Fimmel, Kevin Bacon, Machine Gun Kelly, Drea de Matteo, Storm Reid, Rhys Coiro, Meagan Holder, Luis Da Silva Jr., K.D. O'Hair, Thomas Murphy, Danny Bohnen, Scotty Bohnen e Casie Baker. One Way, arrivato nelle sale americane lo scorso settembre 2022, è stato accolto dalla critica su Rotten Tomatoes con il 53% di recensioni positive.