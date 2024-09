One Piece da stasera su Italia 2 con nuovi episodi in italiano: da che punto riprende la saga di Dressrosa?

Mediaset ha annunciato il ritorno in TV, da stasera su Italia 2, di One Piece e My Hero Academia con episodi mai andati in onda con doppiaggio italiano: a che punto della saga di Dressrosa eravamo arrivati?

Stasera su Italia 2, in prima serata, tornano le avventure di One Piece doppiate in italiano. Dopo aver interrotto la saga di Dressrosa lo scorso dicembre, Mediaset ha finalmente rimesso mano al progetto, annunciando la messa in onda degli ultimi 31 episodi dell'arco narrativo, trasmessi in Giappone nel 2015. Non è chiaro al momento se nei mesi invernali i fan italiani dell'opera potranno guardare in TV, doppiata nella nostra lingua, anche la saga di Zou, che conta altre 31 puntate.

Quel che è certo è che Luffy e compagni saranno in TV ogni lunedì sera, in prima serata, con due episodi.

One Piece in italiano: dove si era interrotta la saga di Dressrosa?

Lo scorso 26 dicembre era andato in onda su Italia 2, per la prima volta in italiano, l'episodio 718 di One Piece, intitolato Avanzata a sorpresa - L'attacco di Pica, lasciando così in sospeso il combattimento tra Zoro e il generale fedele a Doflamingo. Con la fabbrica di Smile ormai in mano ai nani, guidati da Leo, Kab e la principessa Manshelly, con la sconfitta di Diamante, un altro dei generali, per mano di Kyros, Pica è uno degli ultimi ostacoli per la vittoria dell'alleanza pirata formata da Monkey D. Luffy e Trafalgar Law.

In questo lunedì 9 settembre 2024, nell'episodio 719 intitolato Scontro aereo - La nuova tecnica di Zoro!, assisteremo finalmente all'ultimo atto dello scontro. Lo spadaccino dei Mugiwara, infatti, costringendo Pica a uscire allo scoperto, riesce a sconfiggerlo con un colpo potentissimo.

A questo punto le sorti del clan Donquijote sono tutte in mano a Trebol, il generale più vicino al capo, e allo stesso Doflamingo. Contro di loro, all'ultimo piano del palazzo reale di Dressrosa, c'è solo Law, ferito, mentre Luffy è impegnato contro Bellamy. Ma un pugno deciso di Cappello di paglia renderà presto più equilibrata la situazione nell'episodio successivo, il 720, Bellamy! La mossa finale!.

Al termine di ogni doppio appuntamento con One Piece, ogni lunedì sera, andranno in onda due episodi della stagione 6, inedita in lingua italiana, di My Hero Academia: si comincia stasera con le puntate Un inizio silenzioso e Number Five Hero, Mirko.