One Piece: Netflix produrrà la serie live-action in 10 episodi

Sarà Netflix a produrre One Piece in versione live-action: l'annuncio è arrivato da una fonte altrettanto ufficiale come Weekly Shonen Jump che attraverso la propria pagina Twitter ha condiviso la notizia.

Informando anche i milioni di fan dell'opera di Eiichiro Oda che la prima (e per ora unica) stagione sarà composta da 10 episodi, che dovrebbero arrivare proprio su Netflix, naturalmente, probabilmente già verso la fine del 2020.

L'annuncio di una serie tv live-action che portasse a spasso gli spettatori nel mondo di Luffy e dei Cappello di Paglia era stata diffusa già nel 2017 dallo stesso Oda che, in occasione dei festeggiamenti per il ventennale del manga, aveva pensato di fare una simile sorpresa a tutti i suoi lettori.

Durante la scorsa estate era stato annunciato invece che lo sceneggiatore dello show sarebbe stato Matt Owens, che conosceranno bene tutti i fan di Agents of S.H.I.E.L.D., e che, per il momento, da parte dei produttori ci sarebbe solo l'intenzione di coprire i fatti del primo arco narrativo del manga, la saga dell'East Blue, quella che ha introdotto alcuni dei personaggi principali come lo stesso protagonista, Monkey D. Luffy, lo spadaccino Zoro, la navgatrice Nami e il cuoco di bordo Sanji.