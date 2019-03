One Day at a Time: Netflix ha cancellato la serie tv dopo 3 stagioni

Marica Lancellotti

Dopo tre stagioni acclamate dalla critica e dal pubblico, Netflix ha deciso per la cancellazione di One Day at a Time, la serie tv che per 3 anni ci ha portati nella rumorosa famiglia (allargata man mano) di origini cubane trascinata dal ritmo e dalla simpatia di Justina Machado e Rita Moreno.

Adattamento dell'omonima serie andata in onda sulla CBS dal 1975 al 1984, Giorno per Giorno (così intitolata in italiano), prodotta da Norman Lear e scritta da Gloria Calderon Kellet e Mike Royce, è arrivata su Netflix nel 2017 e ha conquistato, oltre alla critica, una fanbase molto accanita per la sua simpatia e anche grazie alle scelte degli autori, che hanno deciso di rendere centrale la componente femminile dello show, con la rappresentazione del volto più autentico dell'America contemporanea attraverso tre generazioni di donne d'origine cubana. Tutto meraviglioso, ma qualcosa non ha funzionato alla perfezione perchè gli ascolti sono sempre stati al di sotto delle aspettative della piattaforma che, a poco più di un mese dalla pubblicazione della stagione 3 (lo scorso 8 febbraio), ha deciso che non ci sarebbe stato futuro per la famiglia Alvarez.

Brutto colpo da parte di Netflix, che ha conquistato le simpatie dei fan anche per le operazioni di "recupero" di serie tv cancellate da altri network, soprattutto perchè arriva a ridosso delle cancellazioni degli show targati Marvel, da sempre amatissimi e seguitissimi. In un lungo post di ringraziamento per il fedele pubblico, i produttori di Giorno per Giorno hanno pubblicamente annunciato la propria volontà: "Insieme alla Sony, la nostra casa di produzione, cercheremo un'altra casa in cui la nostra serie tv possa continuare a vivere, e con un po' di fortuna ne troveremo una. Se non fosse così, le nostre tre stagioni resteranno comunque disponibili per voi. Vogliamo ringraziare chiunque ci abbia seguiti. Vi vogliamo bene". In un tweet anche Rita Moreno, interprete di Lydia, si è detta "amareggiata per la terribile perdita del mio amato personaggio, Lydia, di One Day at a Time. Una creazione meravigliosa confezionata da Gloria Calderon Kellet e Mike Royce".

I am grieving for the terrible loss of my beloved character, Lydia, on '@OneDayAtATime'. A glorious confection/creation put together by @everythingloria and @MikeRoyce thanks to the brilliance of @TheNormanLear and his extraordinary partner, pic.twitter.com/YmLFsSykpg — Rita Moreno (@TheRitaMoreno) 14 marzo 2019

Messaggi di ringraziamento al pubblico, e in disaccordo con Netflix, sono arrivati da ogni parte del cast, sostenuto da un incredibile numero di fan che, via social network, ha già annunciato campagne per protestare contro la chiusura di un piccolo gioiello della TV.