On the Rocks: il trailer del film di Sofia Coppola con Bill Murray

On The Rocks è il nuovo film diretto da Sofia Coppola con star Bill Murray e Rashida Jones e online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto a ottobre.

On the Rocks, di cui online è stato condiviso il trailer, è il nuovo film diretto da Sofia Coppola con protagonisti Bill Murray e Rashida Jones.

Il video mostra padre e figlia incontrarsi e la donna spiegare di temere che il marito la stia tradendo, non ottenendo rassicurazioni. I due protagonisti decidono quindi di indagare sulla situazione per scoprire la verità su quanto sta accadendo.

Apple TV+ proporrà il film On the Rocks, scritto e diretto da Sofia Coppola, a ottobre in streaming.

Rashida Jones avrà la parte di Laura, una giovane madre di New York alle prese con il dubbio che il suo matrimonio sia in difficoltà. Bill Murray sarà invece Felix, un ex playboy che decide di indagare sulla situazione dando vita a una divertente avventure che avvicina padre e figlia mentre la regista firma una lettera d'amore nei confronti della Grande Mela e racconta i legami tra genitori e figli.

Nel ruolo di Dean, il marito di Laura, ci sarà Marlon Wayans e nel cast ci sono anche Jenny Slate e Barbara Bain.

Sofia Coppola e Bill Murray, prima di On The Rocks, hanno già collaborato in occasione di Lost in Translation e di uno speciale natalizio che era stato prodotto per Netflix.

La locandina del film: