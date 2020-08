On the Rocks di Sofia Coppola debutterà al New York Film Festival 2020

L'edizione 2020 del New York Film Festival avrà tra le sue anteprime mondiali On the Rocks, con star Bill Murray e Rashida Jones diretto da Sofia Coppola.

On The Rocks di Sofia Coppola debutterà in anteprima mondiale al New York Film Festival 2020: il progetto con star Bill Murray e Rashida Jones verrà proiettato durante l'evento che si svolgerà dal 17 settembre all'11 ottobre.

Tra i film che verranno proposti anche American Utopia diretto da Spike Lee, Hoppe/Welles e The Human Voice.

Il film On the Rocks farà parte della nuova sezione Spotlight curata dai direttori Eugene Hernandez e Dennis Lim e ideata per dare spazio a eventi unici e speciali che propongano nuovi film realizzati da registi molto conosciuti o approfondiscano argomenti e tematiche, mostrando inoltre qualcosa di nuovo o inaspettato.

Hernandez ha spiegato: "Questo è ciò che speriamo di fare con la nostra nuova sezione Spotlight che in questa edizione propone alcuni dei nomi più brillanti del cinema (Spike! Pedro! Sofia! Tilda! Orson!), ma inoltre esplora grandi temi e idee importanti che la nostra società sta affrontando oggi, come la violenza della polizia o il tentativo di fermare i voti. Anche se ci riuniremo digitalmente e nei drive-in, piuttosto che in massa al Lincoln Center, speriamo che la nostra prima sezione Spotlight coinvolga, illumini e intrattenga".

Apple TV+ proporrà il film On the Rocks, scritto e diretto da Sofia Coppola, a ottobre in streaming.

Rashida Jones avrà la parte di Laura, una giovane madre di New York alle prese con il dubbio che il suo matrimonio sia in difficoltà. Bill Murray sarà invece Felix, un ex playboy che decide di indagare sulla situazione dando vita a una divertente avventure che avvicina padre e figlia mentre la regista firma una lettera d'amore nei confronti della Grande Mela e racconta i legami tra genitori e figli.

Nel ruolo di Dean, il marito di Laura, ci sarà Marlon Wayans e nel cast ci sono anche Jenny Slate e Barbara Bain.

Sofia Coppola e Bill Murray, prima di On The Rocks, hanno già collaborato in occasione di Lost in Translation e di uno speciale natalizio che era stato prodotto per Netflix.