On My Block 4: il trailer dell'ultima stagione della serie Netflix

Netflix ha condiviso online il trailer di On My Block 4, la stagione finale della serie che tornerà in streaming a ottobre.

On My Block 4, l'ultima stagione della serie Netflix, ha ora un trailer in attesa del debutto in streaming previsto il 4 ottobre.

Nel video i giovani protagonisti parlano dei propri progetti per il futuro che non sembra, per tutti, particolarmente positivo o all'insegna delle opportunità.

La serie On My Block si concluderà con gli episodi della quarta stagione ed è stata creata da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft.

Al centro della trama ci sono quattro amici che affrontano la loro adolescenza tra gioie e dolori.

I protagonisti dello show sono Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia e Julio Macias.

La terza stagione ha debuttato su Netflix nel mese di marzo 2020. Lauren Iungerich è nuovamente showrunner e produttrice esecutiva, che ha firmato un accordo con la piattaforma di streaming che prevede lo sviluppo di nuovi progetti. Nel team di produttori ci saranno anche Eddie Gonzalex, Jeremy Haft e Jamie Dooner.