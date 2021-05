Olympia Dukakis, il tributo di Cher e altre star di Hollywood all'attrice scomparsa

È stata annunciata ieri, sabato 1 maggio, la triste scomparsa di Olympia Dukakis, l'attrice Premio Oscar di Stregata dalla Luna, Fiori d'acciaio Tales of the City. Oggi sui social, numerose star di Hollywood, da Cher a Viola Davis a Paul Reiser, omaggiano la donna e l'artista che è stata in vita.

Cher, co-star della Dukakis (e assieme a lei vincitrice del Premio Oscar per la Miglior Performance) nel film del 1987 Stregata dalla Luna (Moonstruck): "Olympia Dukakis è stata una magnifica attrice Premio Oscar. Olympia ha interpretato la mia mamma in Moonstruck, e anche se la sua parte era quella di una moglie sofferente, abbiamo riso tutto il tempo. Mi raccontava sempre quanto amasse Louis, il suo bellissimo e talentuoso marito. Le ho parlato l'ultima volta tre settimane fa. Riposa in pace mia cara".

Paul Reiser: "Incredibilmente triste di apprendere della morte #OlympiaDukaki. Ho avuto l'immensa gioia di interpretare suo figlio sullo schermo per ben due volte. Una donna così radiosa, potente e estremamente talentuosa. Mi sento incredibilmente fortunato per averla conosciuta. RIP 'Ma'. Sorriderò sempre pensando che ora tu e Louis siete insieme".

Viola Davis "Riposa in pace Olympia Dukakis ... L'attrice perfetta. Facevi sì che tutti coloro che ti circondavano dessero il meglio. Lavorare con te è stata una gioia. 'Che un coro di angeli possa accompagnarti verso l'eterno riposo'".

Bradley Whitford "Un'anima brillante, forte ed esilarante. Un'attrice incredibile. Riposa in pace Olympia Dukakis".

Diane Warren "Grazie per così tanti eterni e indimenticabili momenti di cinema, Olympia Dukakis".

Jen Richards, interprete di una giovane Anna Madrigal (il personaggio della Dukakis) nella serie Netflix Tales of the City: "Tutti sul set di Tales of the City aveva una storia selvaggia su Olympia Dukakis. Per prepararmi al ruolo di Anna Madrigal, ho visto tutto ciò che ha fatto sullo schermo e ho letto i suoi libri. Sensibile, spiritosa, innamorata del suo mestiere, dotata di pungente umorismo e acuta intelligenza. Un esempio per ogni generazione".