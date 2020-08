Olivia Wilde regista di un film Marvel prodotto da Sony

Olivia Wilde sarà la regista di un film Marvel prodotto dalla Sony, di cui non sono stati diffusi i dettagli, con protagonista un personaggio femminile.

Secondo alcune indiscrezioni condivise dal sito Deadline, il lungometraggio potrebbe avere al centro Spider-Woman.

L'attrice e regista si occuperà di un progetto, avvolto dalla totale segretezza, scritto da Katie Silberman e prodotto da Amy Pascal in collaborazione con Rachel O'Connor. Olivia Wilde ha già collaborato con la sceneggiatrice e la produttrice in occasione di un film ambientato durante le festività natalizie che verrà realizzato per Universal.

La prima versione dello script del film Marvel era stata firmata da Gary Spinelli.

Spider-Woman è un alter-ego usato da numerosi personaggi nell'universo di Peter Parker tra cui Gwen Stacy, Mary Jane Watson e Jessica Deew. Olivia Wilde, secondo quanto dichiarato da Deadline, avrebbe quasi rinunciato al cinecomic a causa di altri impegni, tuttavia è rimasta conquistata dall'idea di creare un franchise legato a una supereroina.

Sony sta già lavorando a un film dedicato a Madame Webb che verrà diretto da S.J. Clarkson e a un progetto su Black Cat e Silver Sable.

Olivia Wilde ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica con La rivincita delle sfigate, mentre tra i prossimi progetti ci saranno il thriller Don't Worry Darling che avrà come star Florence Pugh, Chris Pine, Shia LeBeouf e Dakota Johnson.