Olivia Wilde: "Sarei disponibile a dirigere un film Marvel!"

Olivia Wilde ha iniziato una nuova fase della sua carriera debuttando con il film Booksmart come regista e l'attrice ha svelato che sarebbe interessata a occuparsi di un film Marvel.

Il mondo dei cinecomic entrerà in una nuova fase dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame e potrebbero esserci nuovi progetti potenzialmente interessanti anche per la star del grande schermo.

Durante un'intervista rilasciata a MTV, Olivia Wilde ha rivelato se potrebbe essere interessata a girare un cinecomic: "Sì totalmente, assolutamente. Penso che sia eccitante che ora donne come Ava DuVernay e Chloe Zhao siano alla regia di film Marvel ed è entusiasmante pensare a cosa faranno con il franchise".

L'attrice ha proseguito sottolineando: "Penso sia un orgoglio... Sono un membro orgoglioso del movimento di registe donne e non penso che qualsiasi genere cinematogafico dovrebbe essere escluso".

Zhao sarà alla regia di The Eternals, le cui riprese inizieranno in estate. Il film racconterà racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.

DuVernay è invece al lavoro su New Gods, il progetto tratto dai fumetti della DC che racconterà la storia di Barda e Mister Miracle mentre cercano di fuggire da Apokolips.

