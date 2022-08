Olivia Wilde sul "profondo amore" per Harry Styles: "Facciamo di tutto per proteggere la nostra relazione"

Olivia Wilde e Harry Styles sono protettivi nei confronti del loro amore: l'attrice 38enne, intervistata da Variety per una storia di copertina pubblicata mercoledì, ha rivelato che "non ha intenzione di dire nulla" sulla sua relazione con la pop star ventottenne.

"Non ho intenzione di dire niente a riguardo perché non ho mai visto una relazione trarre vantaggio dall'essere trascinata nell'arena pubblica". Durante l'intervista, la regista/attrice ha anche parlato della collaborazione con Styles nel suo prossimo film intitolato Don't Worry Darling.

"Entrambi facciamo di tutto per proteggere la nostra relazione", ha aggiunto la star hollywoodiana. "Penso che a questo punto questa nostra scelta sia dettata dall'esperienza, ma alla base c'è anche il nostro amore profondo. Penso che l'intera cultura del pettegolezzo sulle celebrità sia interessante come strumento di distrazione per intorpidire le persone dai più grandi dolori del mondo".

"L'evasione è davvero una qualità molto umana, la ricerca di qualcosa per anestetizzare la dolorosa realtà della vita di così tante persone", ha concluso Olivia Wilde. "Non incolpo le persone per aver cercato di evadere dalla realtà, ma penso che i media scandalistici siano uno strumento per mettere le donne l'una contro l'altra e per farle vergognare".