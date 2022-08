Olivia Wilde: "Ho lasciato Jason Sudeikis per salvaguardare la mia salute mentale ed essere felice"

Olivia Wilde ha letteralmente fatto saltare in aria i doppi standard che contraddistinguono la reazione dei fan alla sua separazione da Jason Sudeikis, sostenendo che l'ha fatto per la sua felicità e la sua salute mentale: "Lui è visto come un eroe mentre io sono considerata una madre assente".

La Wilde è attualmente coinvolta in una battaglia per la custodia dei suoi figli (Otis, otto anni, e Daisy, cinque) con la star di Ted Lasso. Attualmente la regista ha una relazione con Harry Styles, anche se c'è una certa confusione su quando sia effettivamente iniziata la loro storia d'amore e se sia stata o meno la causa della sua separazione da Sudeikis.

Parlando della sua rottura e delle dicerie sulla sua vita amorosa, Olivia ha detto a Variety: "L'elemento più doloroso sono state le donne che mi hanno fatta vergognare per aver preso una decisione che era necessaria per salvaguardare la mia salute mentale e la mia felicità. Quando vengo vista con Harry vengo giudicata perché frequento un uomo più giovane e altrettanto spesso vengo etichettata come una madre assente."

Olivia Wilde ha concluso dicendo: "Quando le persone mi vedono in pubblico e non sono con i miei figli tutti pensano: 'Come osa fare una cosa del genere'. Non ho mai visto nessuno trattare così un uomo. Jason può uscire da solo quando vuole, nessuno dice niente, e se viene visto con i figli allora diventa un fottuto eroe."