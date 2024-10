Olivia Wilde e Gael García Bernal protagonisti del thriller psicologico Monkey Hill

Olivia Wilde (Don't Worry Darling) e Gael García Bernal (Cassandro) saranno i protagonisti del thriller psicologico Monkey Hill, diretto da Sarah Adina Smith (Uccelli del paradiso), che ha scritto la sceneggiatura basata sull'omonimo racconto di Paul Theroux.

In Monkey Hill, un'ereditiera accusata di un crimine da colletti bianchi si nasconde con il marito in un resort di lusso in una città santa indiana. Rifiutando profondamente il crescente scandalo, i due si distraggono con scappatelle sessuali e avventure spirituali. Nel frattempo, il personale dell'hotel che li coccola in piscina torna ogni notte in un villaggio afflitto da disordini civili e da una crisi idrica mortale. Quando la coppia si avventura oltre i cancelli dell'hotel che li proteggono, risveglia il gigante addormentato del destino.

Upgrade rappresenta i diritti internazionali del film e lo sta lanciando prima dell'American Film Market. 2AM e WME Independent coproducono i diritti per il Nord America. Il film, descritto dai produttori come un "thriller sexy e seducente", sarà prodotto da Mynette Louie (I Carry You With Me) per The Population e da Neil Kopp, Vincent Savino e Anish Savjani (Rebel Ridge) per filmscience.

Smith ha recentemente diretto metà dell'imminente prima stagione dello spinoff de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms, e ha vinto il DGA Award for Outstanding Directorial Achievement in Movies for Television and Limited Series per aver diretto l'episodio pilota di Lessons in Chemistry della Apple con Brie Larson. Smith ha precedentemente scritto e diretto i lungometraggi thriller Uccelli del paradiso e Buster's Mal Heart con Rami Malek.

Gli ultimi progetti dei due protagonisti

Wilde è attualmente in produzione nel film I Want Your Sex di Gregg Araki con Cooper Hoffman e Charli XCX. Tra i suoi crediti recenti figurano Don't Worry Darling, di cui ha curato anche la regia, ed è in attesa di dirigere Avengelyne, adattamento cinematografico del personaggio dei fumetti degli anni '90, e Naughty, commedia natalizia per Universal Pictures, entrambi prodotti dalla LuckyChap di Margot Robbie.

La mala educación: un'immagine di Gael García Bernal

García Bernal ha recentemente recitato nella serie Hulu Máquina: Il pugile, accanto a Eiza González e Diego Luna. Prossimamente sarà protagonista del thriller Holland, Michigan al fianco di Nicole Kidman.