Olivia Colman e Jessie Buckley tornano a recitare insieme in Wicked Little Letters

Nuova collaborazione per Olivia Colman e Jessie Buckley, coprotagoniste della scatenata commedia inglese Wicked Little Letters.

Dopo La figlia oscura, il premio Oscar Olivia Colman e Jessie Buckley torneranno a recitare insieme nella commedia Wicked Little Letters, sviluppata da Studiocanal e prodotta da Graham Broadbent e Peter Czernin.

La figlia oscura: un primo piano di Olivia Colman

Basato su una storia vera, Wicked Little Letters vedrà l'inglese Olivia Colman, che sarà anche produttrice del film, e l'irlandese Jessie Buckley nei panni di due vicine di casa molto diverse che si uniscono per risolvere un mistero.

Jessie Buckley sarà la focosa Rose Gooding, che ha poco in comune con la devota Edith Swan (Olivia Colman) a parte il fatto che sono vicine di casa nella cittadina balneare di Littlehampton negli anni '20. Un giorno, Edith e altri abitanti della città iniziano a ricevere lettere scandalose scritte con un linguaggio volgare tanto eccentrico quanto osceno, e i sospetti cadono immediatamente su Rose. Mentre Rose rischia di perdere la sua libertà e la custodia di sua figlia, e le lettere oltraggiose continuano a rovinare la città, l'agente di polizia Gladys Moss inizia a sospettare che si tratti di un complotto. Insieme a un gruppo di donne piene di risorse, Gladys cerca di risolvere il mistero, scagionare Rose e catturare il vero colpevole.

Thea Sharrock dirigerà il film da una sceneggiatura scritta dall'attore e sceneggiatore inglese Jonny Sweet. Le riprese prenderanno il via in autunno on location in Inghilterra.

Commentando il progetto con Deadline, Thea Sharrock ha dichiarato: "Wicked Little Letters è una commedia divina con un nucleo profondamente commovente. Esilarante, spiritosa, gioiosa e basato su una storia vera tanto attuale quanto lo era 100 anni fa. Olivia Colman è esilarante, brillante e coraggiosa. Nella parte di Edith, continuerà a mostrare la sua straordinaria abilità di attrice con la sua capacità unica di farci innamorare di lei. In Jessie Buckley abbiamo scelto l'attrice che tutti vorrebbero vedere; la sua energia feroce farà esplodere il personaggio di Rose sui nostri schermi. Dopo La figlia oscura, il nostro film torna a riunire due delle attrici più eccitanti, accessibili, divertenti e selvagge".