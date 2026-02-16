Olimpiadi Milano-Cortina 2026, biglietti della cerimonia di chiusura già a prezzi proibitivi

Prezzi record per la chiusura olimpica: tra esperienze VIP e accesso limitato, la cerimonia diventa un caso mediatico. Ecco cosa sappiamo su costi, polemiche e disponibilità reale.

Siamo entrati nella settimana finale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, e uno dei temi più discussi resta quello dei prezzi dei biglietti. Il Comitato Organizzatore ha sottolineato più volte il buon andamento delle vendite, con oltre un milione di tagliandi distribuiti tra pubblico generale, sponsor e programmi hospitality. Tuttavia, non sono mancate polemiche legate ai costi elevati, soprattutto per le cerimonie, percepite da molti come poco accessibili alle famiglie.

Prezzi molto alti per la cerimonia di Chiusura

Il caso più discusso riguarda la Cerimonia di Chiusura, prevista il 22 febbraio 2026 nella storica Arena di Verona. I prezzi ufficiali sono stati organizzati in fasce molto distanti tra loro:

Categoria top: fino a circa 2.900 €

Fascia intermedia: intorno a 1.800 €

Fascia base: da circa 900-950 €

Queste cifre hanno alimentato il dibattito sull'accessibilità dei Giochi, considerando che le Olimpiadi vengono tradizionalmente presentate come evento popolare e inclusivo. Va però ricordato che prezzi molto alti per le cerimonie non sono una novità: anche in edizioni recenti come Pechino 2022 o Parigi 2024, i ticket premium hanno superato i 2.000 €.

Lisa Vittozzi

Il caso dell'apertura a Milano

La Cerimonia d'Apertura, che ha sucitato tante polemiche per la telecronca di Paolo Petrecca, allo Stadio San Siro ha generato una situazione particolare. Inizialmente i prezzi andavano da circa 260 Euro per i posti più economici fino a oltre 2.000Euro per le categorie VIP. A poche settimane dall'evento, però, erano emerse segnalazioni di migliaia di biglietti ancora disponibili. Per evitare spalti semivuoti in mondovisione, sono state adottate alcune strategie:

Promozioni last minute (come offerte 2x1)

Sconti importanti per volontari, accompagnatori e categorie selezionate

Per contrastare le zone vuote causate da biglietti invenduti o spettatori assenti, l'organizzazione ha concentrato il pubblico nei settori inquadrati dalle telecamere,

Prezzi medi degli eventi

In generale, il quadro dei prezzi appare molto variabile:

Gare preliminari: circa 30-100 Euro

Finali e sport più richiesti (hockey, sci alpino): fino a 400-600 Euro

Cerimonie: da alcune centinaia fino a quasi 3.000 Euro

Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, ha dichiarato che il numero di biglietti venduti ha raggiunto circa 1,27 milioni. "Dobbiamo restare concentrati per affrontare, giorno dopo giorno, quello che ci aspetta, ma siamo soddisfatti", ha spiegato. Lo sci alpino è la disciplina che ha registrato il maggior successo di pubblico: a Bormio è stato venduto il 94,7% dei posti disponibili.

Anche gli sport su ghiaccio hanno ottenuto ottimi risultati, con pattinaggio e altre competizioni che hanno superato il 90% di riempimento negli impianti milanesi. Ad Anterselva, sede delle gare di biathlon, la percentuale ha raggiunto l'88,7%. Va però sottolineato che in alcune discipline, come pattinaggio e hockey, gran parte del pubblico era composto da stranieri, soprattutto olandesi, americani e giapponesi arrivati in Italia per sostenere i propri atleti.