Le Olimpiadi Invernali chiudono col botto: Rai 1 domina gli ascolti del 22 febbraio

Gli ascolti di domenica 22 febbraio 2026 sono stati dominati dall'ultimo atto dei Giochi: la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista il pubblico e certifica il successo televisivo della manifestazione. Nell'access, invece, parte ufficialmente la settimana sanremese con il debutto di PrimaFestival su Rai 1.

Prime time: la Cerimonia di Chiusura vola oltre il 30%

La Cerimonia di Chiusura su Rai 1 registra numeri imponenti: 6.232.000 spettatori e il 30,9% di share. Un risultato che conferma il forte richiamo dei Giochi anche nell'atto finale e chiude in trionfo l'avventura olimpica in tv. Alle spalle, Canale 5 con Io Sono Farah si ferma a 2.003.000 spettatori e il 14,1%, mentre su Italia 1 Le Iene ottiene 1.206.000 spettatori con il 10,1%.

Numeri più contenuti sulle altre reti: Rai 2 con Era ora segna 903.000 spettatori (4,5%), Rai 3 con Presadiretta 904.000 spettatori (4,7%), Rete 4 con Fuori dal Coro 560.000 spettatori (4,4%) e La7 con Il caso Epstein - Andrea, il principe senza privilegi 526.000 spettatori (3,3%).

Buon risultato sul Nove per Che Tempo Che Fa: 1.292.000 spettatori e il 6,8%, che diventano 761.000 spettatori e il 7,8% nella parte de Il Tavolo. Su Tv8 The Karate Kid - La leggenda continua si ferma a 330.000 spettatori (2,1%).

Effetto Olimpiadi: Rai in festa, Rai2 rilanciata

Il dato della Cerimonia chiude due settimane molto positive per la Rai. Le Olimpiadi hanno trainato l'intero sistema, ma soprattutto hanno fatto lievitare gli ascolti medi di Rai2, tornata competitiva grazie allo sport.

Un bilancio che conferma come i grandi eventi live restino uno dei pochi veri acceleratori dell'audience televisiva lineare, capaci di intercettare pubblico trasversale e generare appuntamenti collettivi.

Access prime time: debutta PrimaFestival verso Sanremo

Novità nell'access di Rai 1 con l'esordio del PrimaFestival, in onda dalle 20:10 alle 20:18 e seguito da 4.146.000 spettatori (20,8%). Un debutto che inaugura ufficialmente la settimana del Festival di Sanremo 2026, con il programma destinato ad accompagnare il pubblico ogni sera nella fascia pre-serale dalle 20:30.

Su Canale 5 prosegue il presidio dell'access con La Ruota della Fortuna: dopo Gira La Ruota (3.707.000 - 17,3%), il game raccoglie 4.778.000 spettatori e il 22,1%.

Tra gli altri programmi: su Italia 1 N.C.I.S. ottiene 996.000 spettatori (4,6%), su Rete4 4 di Sera Weekend 885.000 spettatori (4,2%) e 735.000 (3,4%). Su La7 In Onda registra 635.000 spettatori (2,9%) e 592.000 (2,7%), mentre su Tv8 4 Ristoranti arriva a 556.000 spettatori (2,6%).

Dalla chiusura dei Giochi alla settimana di Sanremo

La domenica televisiva segna così un passaggio simbolico: si chiudono le Olimpiadi Milano-Cortina con ascolti record e si apre la settimana più attesa della tv italiana. Dopo il trionfo dello sport, ora il testimone passa alla musica, con Rai pronta a capitalizzare il traino olimpico verso Sanremo 2026.