Old Dads: Bobby Cannavale e Bill Burr mattatori nel trailer della nuova commedia Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Old Dads, nuova commedia per famiglie interpretata da Bobby Cannavale, Bill Burr e Bokeem Woodbine nei panni dei "padri attempati" del titolo. L'uscita sulla piattaforma è prevista per il 20 ottobre prossimo.

Old Dads segue il trio di protagonisti che, come suggerisce il titolo, è composto da vecchi padri. Il gruppo, già affiatato tra loro, si ritrova presto legato da un'altra caratteristica comune: sono diventati tutti padri in tarda età. Ora, devono affrontare le sfide che derivano dall'essere genitori: dall'adattamento al massiccio cambiamento di vita, agli scontri con i presidi delle scuole, alla difficoltà di capire qualcosa di particolarmente trendy, e altro ancora.

Il trailer inizia con la voce fuori campo di Bill Burr, che racconta che diventare padre è stato un sogno per lungo tempo, anche se gli ci sono voluti 46 anni. Nelle immagini lo vediamo aiutare un bambino che si è fatto male da solo, ma con metodi discutibili. E no, non ascolterà il genitore più giovane che cerca di correggerlo.

Il trailer prosegue introducendo i suoi due amici, interpretati da Bobby Cannavale e Bokeem Woodbine, che adottano un approccio leggermente più Gen Z all'educazione. Se sappiano effettivamente quello che dicono è un'altra storia, ma fanno del loro meglio.