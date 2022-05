"Johnny Depp merita delle scuse pubbliche se Amber Heard perde il processo", afferma Bill Burr

Bill Burr ha deciso di schierarsi con Johnny Depp durante l'episodio più recente del suo "Monday Morning Podcast": l'attore di "Pirati dei Caraibi" si trova nel bel mezzo del processo per diffamazione contro Amber Heard, iniziato l'11 aprile, dopo aver citato in giudizio l'ex moglie per 50 milioni di dollari.

"Sono un fan di Johnny Depp e per questo motivo non riesco a guardare il processo. Adoro quell'uomo e... non voglio ascoltare tutti questi dettagli personali e tutta questa merda che sta venendo fuori", ha dichiarato Burr. "Da quello che ho visto, Johnny sta vincendo alla grande e la cosa fantastica è che se riuscirà davvero a smascherare quella bugiarda le persone dovranno chiedergli scusa."

"Dico sul serio, mi chiedo se tutte queste persone che negli ultimi anni hanno preso per vere le sue bugie avranno o meno voglia di scusarsi in qualche modo", ha continuato il comico, facendo notare che molti utenti social hanno "distrutto pubblicamente" Depp e che dovrebbero scusarsi con lui dicendogli: "Forse la prossima volta non salteremo alle conclusioni in modo così affrettato".

"Mi stupisce davvero come il pendolo non sembri oscillare dall'altra parte", ha aggiunto Bill Burr. "Le donne dovrebbero capire che quando una di loro mente in questo modo danneggia anche la loro posizione, fa male alle persone che sono veramente vittime di violenza." Il celebre comico è una delle poche celebrità che si è espressa a sostegno di Depp durante il processo che sta avendo luogo in Virginia.