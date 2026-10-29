Ok, il prezzo è giusto! torna su Canale 5: alla conduzione spunta Ilary Blasi. L'indiscrezione

Lo storico game show potrebbe tornare nel preserale di Canale 5 durante le festività natalizie. Secondo le indiscrezioni, Ilary Blasi sarebbe in pole per la conduzione al posto di Iva Zanicchi.

Il celebre game show si prepara a tornare in televisione durante le festività natalizie. Secondo quanto riportato da Dagospia, Mediaset avrebbe deciso di puntare su Ilary Blasi per la conduzione della nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto!, lo storico programma che per anni ha conquistato il pubblico italiano.

Stando all'indiscrezione, il format dovrebbe trovare spazio nel preserale di Canale 5, proprio nel periodo delle strenne natalizie. Una scelta che arriverebbe dopo i risultati d'ascolto deludenti ottenuti da Max Giusti alla guida di Caduta Libera e The Wall.

Ilary Blasi al posto di Iva Zanicchi?

La vera sorpresa riguarderebbe proprio il nome della conduttrice. A raccogliere l'eredità di Iva Zanicchi, volto storico del programma, secondo il portale, potrebbe essere Ilary Blasi, reduce da una nuova esperienza televisiva e attualmente impegnata con il Grande Fratello Vip.

Per la conduttrice romana si tratterebbe di una nuova sfida professionale, alla guida di uno dei titoli più riconoscibili della televisione italiana. Resta da capire quale sarà la sua impronta sul format e se riuscirà a conquistare anche le nuove generazioni di telespettatori.

Iva Zanicchi ha condotto Ok, il prezzo è giusto! dal 1987 al 2000

Il retroscena tra Rai e Mediaset

Dagospia racconta anche il retroscena che avrebbe accompagnato il ritorno del game show. La Rai, infatti, sarebbe stata vicina a un accordo con Fremantle, la società che detiene i diritti del format, per riportare il programma in onda sulle reti pubbliche, in prima serata oppure nell'access prime time, con Flavio Insinna alla conduzione.

Dopo l'indiscrezione, Mediaset sarebbe però intervenuta per blindare il titolo e impedirne il passaggio alla concorrenza. Per il momento, la notizia resta legata alle indiscrezioni riportate da Dagospia: manca ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset sul ritorno del programma e sulla scelta di Ilary Blasi.

Se l'operazione dovesse concretizzarsi, il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! rappresenterebbe un'operazione nostalgia per Canale 5, pronta a rispolverare un grande classico della televisione italiana con un volto amatissimo dal pubblico.