Mediaset avrebbe cambiato i piani per il programma affidato a Ilary Blasi, scegliendo Megan Ria al posto di Miriana D'Agostino. Quest'ultima ha raccontato il dietrofront e la delusione per l'occasione sfumata.

Canale 5 si prepara a riportare in tv Ok, il prezzo è giusto, affidando la conduzione a Ilary Blasi. Il debutto è fissato per il 7 dicembre, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, la cui finale è in programma il prossimo 30 novembre. Ma, mentre emergono nuovi dettagli sul ritorno dello storico game show, arriva anche un'indiscrezione che potrebbe sorprendere il pubblico: riguarda il cast del programma e, in particolare, una sostituzione inaspettata.

Ok, il prezzo è giusto, Miriana D'Agostino racconta il dietrofront: cosa è successo con Megan Ria

Stando alle ultime indiscrezioni, inizialmente al fianco di Ilary Blasi sarebbero dovute esserci le modelle Lisa Bassi e Miriana D'Agostino. Uno scenario che, però, sarebbe cambiato nel giro di pochi giorni. Mediaset avrebbe infatti deciso di modificare i propri piani, sostituendo Miriana con Megan Ria, anche lei reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip.

Una decisione che non sarebbe stata accolta benissimo da Miriana D'Agostino, la quale ha raccontato la propria delusione in un'intervista a Libero Magazine, svelando alcuni retroscena sulla trattativa.

Megan Rea

La modella ha spiegato che la sua partecipazione al programma sembrava ormai concreta, tanto da essere arrivata a un passo dalla firma definitiva del contratto. "Avevo ricevuto anche il contratto, che era in fase di definizione. Non si trattava quindi di una semplice indiscrezione o di un provino, ma di un'opportunità concreta alla quale stavo già lavorando", ha raccontato Miriana a Libero Magazine.

Poi ha ricostruito il momento in cui le è stata comunicata la decisione della produzione di cambiare direzione: "Dopo la pausa pranzo, a me e a un'altra ragazza è stato comunicato che, per una scelta editoriale, la produzione aveva deciso di orientarsi verso un'altra figura. Ci è stato spiegato che si trattava di una decisione legata alle esigenze del programma. La comunicazione è arrivata direttamente da alcune figure della produzione, che si sono anche scusate per quanto accaduto".

Una narrazione dalla quale emerge tutta l'amarezza per un'occasione che sembrava ormai a portata di mano. "Ci sono rimasta male. Non lo nascondo", ha ammesso senza celare la propria delusione.

La frecciata di Miriana D'Agostino sui social: il riferimento a Megan Ria?

A far discutere, però, sono state anche alcune parole condivise da Miriana sui social. Dopo aver raccontato quanto accaduto, la modella ha pubblicato una storia che molti utenti hanno interpretato come una possibile frecciata alla nuova arrivata, Megan Ria. Nel messaggio si legge: "Brutto il mondo in cui viviamo, dove troppo spesso il talento, l'impegno e i sacrifici valgono meno di una raccomandazione. Dove non conta ciò che sei capace di fare, ma chi conosci".

Parole piuttosto pungenti, che hanno immediatamente attirato l'attenzione dei follower. Miriana non ha fatto nomi né ha chiarito esplicitamente a chi fosse rivolto il messaggio, ma la coincidenza temporale con la notizia della sostituzione ha alimentato le interpretazioni.