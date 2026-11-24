Mediaset scommette su un grande classico del piccolo schermo per il suo preserale: a guidare il pubblico tra giochi e premi sarà Ilary Blasi. Ma quando lo vedremo in TV?

A venticinque anni di distanza dall'ultima puntata, uno dei game show più popolari della storia della televisione italiana si prepara a tornare sul piccolo schermo. Ok il prezzo è giusto! entrerà nuovamente nelle case degli italiani a dicembre, riportando in tv un pezzo degli anni Ottanta e Novanta.

A ufficializzare il ritorno del programma è stata Mediaset con un comunicato stampa diffuso il 24 novembre, che ha confermato anche il nome della conduttrice chiamata a prendere il posto di Iva Zanicchi e inaugurare il nuovo corso dello storico format: Ilary Blasi.

Mediaset punta su Ilary Blasi per il preserale di Canale 5

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Segnate la data sul calendario: da lunedì 7 dicembre, il pubblico di Canale 5 potrà tornare a cimentarsi con prezzi e premi, tutti i giorni, sabato e domenica compresi. A dare il via alle danze sarà Ilary Blasi, la cui partecipazione al progetto mette finalmente fine al toto-conduttori delle ultime settimane.

Per chi è cresciuto davanti alla tv di Iva Zanicchi farà sicuramente un certo effetto ritrovare lo storico game show con una nuova padrona di casa. D'altra parte, tra battute fulminanti, espressioni diventate meme e una certa allergia alla formalità, Ilary ha tutte le carte in regola per divertirsi e far divertire il pubblico in un programma in cui anche una risposta sbagliata può diventare fatale.

Archiviati nomination, televoti e liti tra naufraghi, la conduttrice si troverà alle prese con un appuntamento quotidiano e un format dalla personalità ben definita. E proprio l'incontro tra un cult della vecchia scuola televisiva e uno dei volti più popolari dell'intrattenimento Mediaset contemporaneo è uno degli aspetti più intriganti dell'operazione.

Come funzionerà la nuova edizione di Ok il prezzo è giusto!

Chi ricorda le vecchie puntate di Ok il prezzo è giusto! sa bene quanto fosse facile lasciarsi coinvolgere dalla competizione. Del resto, quante volte capita di trovarsi davanti alla vetrina di un negozio e tentare di azzeccare il costo di qualcosa prima ancora di leggere il cartellino?

È proprio su questa abitudine che si basa il game show, un quiz per il quale l'esperienza maturata facendo acquisti può tornare molto utile. I partecipanti dovranno mettere alla prova la propria capacità di valutare economicamente merci di diversa natura, confrontandosi con i prezzi del mercato contemporaneo.

A rendere interessante il recupero del format è anche il tempo trascorso dalla sua ultima apparizione. Basti pensare che quando il programma salutò il pubblico italiano si facevano ancora i conti in lire. Oggi, tra offerte online, promozioni e prezzi che cambiano nel giro di pochi giorni, azzeccare una cifra potrebbe essere persino più complicato di allora.

Mediaset ha inoltre confermato che la platea sarà coinvolta attivamente nello svolgimento delle puntate, recuperando quella dimensione rumorosa e imprevedibile che caratterizzava lo spettacolo.

La produzione, affidata a RTI insieme a Fremantlemedia Italia, dovrà quindi misurarsi con due generazioni di spettatori: quella cresciuta davanti alle puntate di Iva Zanicchi e quella che scoprirà il gioco per la prima volta grazie a Ilary Blasi. E sarà interessante vedere se, nell'epoca dello shopping digitale, il vecchio pallino di indovinare i prezzi riuscirà ancora a conquistare il pubblico.