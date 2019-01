Offerte Amazon su centinaia di titoli e per tutti i gusti: ecco le 4x20€, 4x30€ e 4x40€

Impazzano le offerte homevideo su Amazon. Fino al 17 marzo ce ne sono in vigore ben tre con diverse modulazioni: la 4x20€, la 4x30€ e la 4x40€. Sono coinvolti centinaia di titoli, visto che le prime due abbracciano oltre 300 prodotti ciascuna e la terza circa 250. Insomma c'è di che sbizzarirsi. Basterà acquistare 4 titoli a scelta fra i DVD e Blu-ray in promozione nelle pagine di riferimento (promo 4x20, promo 4x30, promo 4x40) delle offerte e si pagheranno al massimo, rispettivamente, 20, 30 o 40 euro. Fondamentale inserire i codici previsti al momento del pagamento, ovvero il codice 4X20DVD, il codice 4X30DVD e il codice 4X40DVD.

Promozione Amazon 4x20€

Promozione Amazon 4x30€

Promozione Amazon 4x40€

Per tutte e tre le offerte, bisogna aggiungere 4 articoli della selezione e cliccare su "Vai al carrello", quindi cliccare su "Procedi all'ordine". L'offerta sarà automaticamente applicata al totale dell'ordine, se eleggibile. Si vedrà infine lo sconto applicato all'ultima pagina del processo di acquisto. A disposizioni di cono prodotti di tutti i tipi, grandi successi e chicche da scoprire, film recenti e altri del passato, stagioni di serie tv e grandi trilogie, blu-ray e 4K. Solo per fare alcuni esempi, nell'offerta 4x20 troviamo It e Dunkirk, nella promozione 4x30 troviamo Hereditary - Le radici del male e La forma dell'acqua, mentre nella 4x40 ci sono anche il 4K di X-Men Apocalisse e la stagione 8 di The Walking Dead.