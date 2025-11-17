Oceania: il mondo di Vaiana prende vita nel teaser del film live-action

Nel mese di luglio 2026 negli Stati Uniti e il 19 agosto in Italia arriverà nei cinema di tutto il mondo la versione live-action di Oceania, il film animato Disney, e il primo teaser regala ai fan un primo sguardo alla protagonista e al mondo in cui vive la giovane eroina.

Lo studio, inoltre, ha pubblicato online il poster ufficiale che ritrae Vaiana mentre interagisce con l'Oceano.

Chi ha realizzato il nuovo film

Alla regia della nuova versione di Oceania c'è Thomas Kail, che aveva già collaborato con Disney in occasione di Hamilton.

Il ruolo della protagonista è stata affidata all'esordiente Catherine Laga'aia, mentre Dwayne Johnson, recentemente star di The Smashing Machine di cui potete leggere lanostra recensione, avrà di nuovo la parte del semidio Maui.

Nel video appare Vaiana mentre risponde alla chiamata dell'Oceano e si allontana dalla sua isola di Motunui per aiutare il proprio popolo, unendo le forze con Maui.

Nel brevissimo teaser pubblicato online si vede anche la tribù di Kakamora e l'esilarante gallo Hei Hei, che compie involontariamente il viaggio con i protagonisti dopo essersi imbarcato sulla canoa di Vaiana per errore.

Gli interpreti di Oceania

Nel cast del film ci saranno anche John Tui nel ruolo di Chief Tui, il padre di Vaiana; Frankie Adams che sarà la madre della giovane, Sina; e Rena Owen che è la nonna Tala.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda, che aveva composto le canzoni originali del film animato.

Auli'i Cravalho, che era la voce della giovane eroina nel film animato, non reciterà nel progetto per il grande schermo, ma è coinvolta come produttrice.

Il teaser sembra anticipare un adattamento molto fedele rispetto alla versione originale e bisognerà attendere per avere ulteriori anticipazioni che potrebbero soddisfare, o deludere, i fan dei film Disney.