Oceania: Dwyane Johnson conferma quando inizieranno le riprese del remake in live-action Disney

Le riprese del remake in live-action del classico d'animazione Disney sono imminenti, con The Rock che tornerà a interpretare Maui

Vaiana tornerà sul grande schermo non una, ma due volte nell'arco dei prossimi mesi. L'attesissimo sequel di Oceania uscirà nelle sale americane in concomitanza con il Giorno del Ringraziamento.

Quest'anno, inoltre, inizierà anche la produzione del remake in live-action della Disney, che vedrà Dwayne Johnson riprendere il suo ruolo di Maui, oltre a essere uno dei produttori del film. Nel fine settimana, lo stesso The Rock ha offerto un aggiornamento sul progetto, confermando che quando inizierà la produzione del remake.

"Notizie emozionanti e stimolanti sul casting mentre iniziamo a riunire la nostra famiglia di Oceania in live action", ha scritto Johnson, prima di condividere il cast del live-action già annunciato dalla Disney. "È un onore per noi condividere le leggende, le canzoni, le danze e le tradizioni della nostra cultura polinesiana con tutti voi e le vostre famiglie in tutto il mondo. La produzione inizierà ad agosto".

Il cast del nuovo Oceania

Oltre a Johnson, il remake ha già annunciato quattro membri del cast principale. La diciassettenne Catherine Laga'aia, originaria di Sydney, è stata scelta per interpretare la protagonista Vaiana, che sostituirà quindi Auli'i Cravalho, che ha doppiato il personaggio in entrambi i film d'animazione. Il capo Tui, padre della protagonista e leader di Motunui, sarà interpretato da John Tui. La madre di Vaiana, Sina, sarà interpretata da Frankie Adams, mentre la nonna Tala sarà interpretata da Rena Owen.

"Sono davvero entusiasta di abbracciare questo personaggio perché Vaiana è uno dei miei preferiti", ha dichiarato Laga'aia. "Mio nonno viene da Fa'aala, Palauli, a Savai'i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull'isola principale di 'Upolu, nelle Samoa. Sono onorata di avere l'opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli insulari del Pacifico e di rappresentare tutte quelle ragazze che mi somigliano".

Il live-action di Oceania sarà diretto da Thomas Kail. Jared Bush ha scritto la nuova sceneggiatura insieme a Dana Ledoux Miller. Johnson produrrà insieme a Dany Garcia, Hiram Garcia, Beau Flynn e Lin-Manuel Miranda. Sebbene non sia tornato a scrivere le musiche per il sequel animato, Miranda scriverà nuove musiche per il remake in live-action. Nel frattempo, potete recuperare il trailer di Oceania 2.