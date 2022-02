Occhiali Neri, Dario Argento svela: "Asia ha trovato questo film in un cassetto"

Dario Argento, durante un'intervista recente, ha rivelato che è stata la figlia Asia a trovare per caso il copione della pellicola in un cassetto polveroso.

A proposito di Occhiali Neri, l'ultimo film di Dario Argento in uscita il prossimo 24 febbraio, il celebre cineasta italiano, durante l'ultima puntata di Domenica In a cui ha preso parte assieme alla figlia, ha rivelato che Asia Argento ha trovato la sceneggiatura della pellicola in un cassetto.

"Era un copione dimenticato in un cassetto negli anni 90, ora esce al cinema", ha spiegato Argento, al che la figlia ha deciso di aggiungere: "Ho trovato questo copione perché cercavo tra le carte mentre scrivevo la mia autobiografia, sono andata da papà, l'ho trovato, era tutto polveroso, e me ne sono ricordata."

"Era un film degli anni 90 che poi non si era più fatto. Il copione reggeva, era potentissimo, i produttori francesi si sono subito innamorati del progetto" ha detto Asia alla conduttrice Mara Venier, prima che il padre ggiungesse: "La mia vita privata è un po' pasticciata, tutto ciò che riguarda le mie figlie invece è stato bellissimo, abbiamo vissuto insieme tanti anni."

"La vita professionale di papà è andata sicuramente bene e devo dire che questo è anche un momento sereno della mia vita personale," ha concluso la figlia di Dario Argento. "Mi fa molto piacere, io che ho visto anche tanti momenti difficili della tua vita".