Occhi di gatto torna stasera su Rai 2: negli episodi 3 e 4 un furto milionario e un incontro teso

Il pubblico che aspettava il ritorno di Occhi di gatto lo scorso mercoledì ha dovuto fare i conti con una pausa a sorpresa. La serie live-action francese, infatti, ha lasciato il posto al capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta il West, a causa della scomparsa di Claudia Cardinale. Stasera su Rai 2, dunque, alle 21:20 andranno in onda le puntate 3 e 4, non trasmesse una settimana fa.

Occhi di gatto: cosa succederà negli episodi del 1° ottobre

Locandina di Occhi di gatto

Il primo episodio ad andare in onda sarà quello intitolato "Alexia".

Le tre sorelle riescono ad imbucarsi ad un evento molto esclusivo all'interno della Reggia di Versailles, organizzato da Chassagne. Questi, per far sparire tutti i suoi quadri rubati, mette in piedi un'asta per monetizzare e non avere problemi in futuro. Tra tutti i pezzi in vendita c'è anche il famoso quadro "Occhi di Gatto". Le tre ladre riescono a rubare molte opere e a portarle via, ma tra queste non c'è il quadro che da tanto tempo stanno cercando.

Nel secondo episodio, "Quentin", in onda dalle 22:25, Tamara, Sylia e Alexia riescono a mettersi d'accordo con Chassagne e a tentare di fare lo scambio dei quadri rubati con "Occhi di Gatto". Tutto sembra funzionare alla perfezione per le tre ladre, ma ad un certo punto Tamara viene scoperta dall'uomo che inizia a seguirla.

Per scappare, si traveste e si nasconde tra la folla ed è costretta a lasciare il quadro sotto un chiosco per evitare che venga sottratto.

Da quante puntate è composta la prima stagione?

La serie live-action Occhi di gatto è andata per il momento in onda con la prima stagione, ma una seconda è stata già annunciata a febbraio 2025. Composta da 8 episodi, viene proposta in prima visione su Rai 2, nel corso di 4 prime serate totali, il mercoledì alle 21.20 su Rai 2. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su RaiPlay.

Occhi di gatto è tornata in versione anime su Disney+

Occhi di gatto: un'immagine delle protagoniste

Un franchise ritornato alla grande, quello di Occhi di gatto: il 26 settembre è infatti sbarcata su Disney+ una nuova serie anime dedicata alle sorelle Kisugi. Si compone di 12 episodi e riporta in scena Hitomi, Rui e Ai, tre sorelle ladre che hanno fatto la storia del manga e della televisione giapponese.

Di giorno impeccabili proprietarie del celebre Cat's Eye Café, di notte agili e sfuggenti ladre d'arte, incarnano un doppio volto che da oltre quarant'anni affascina gli spettatori di tutto il mondo.

Creata da Tsukasa Hojo, autore anche di City Hunter e Angel Heart, questa nuova versione mantiene viva l'anima del manga originale, pur arricchendola con una veste visiva più moderna, per avvicinare alla storia anche il pubblico più giovane.