Obi-Wan Kenobi: la serie con Ewan McGregor non è stata cancellata

La notizia di una possibile cancellazione della serie Obi-Wan Kenobi da parte di Disney+ si è diffusa nelle ultime ore, ma i rappresentanti del protagonista Ewan McGregor sono intervenuti per smentire queste notizie errate.

Dopo che alcuni account social hanno diffuso la notizia dell'abbandono di Ewan McGregor per divergenze creative, i rappresentanti dell'attore hanno lasciato una dichiarazione a The Wrap per smentire tutto, confermando che le notizie diffuse sono totalmente inaccurate e che la produzione della serie sta andando avanti come previsto.

La bufala su Obi-Wan Kenobi è stata diffusa dall'account @DicsussingFilm, che ha twittato: "Ewan McGregor è uscito dalla serie Disney +" OBI-WAN "a causa di differenze creative. (fonte @disneyplus)"

Ewan McGregor has exited the ‘OBI-WAN’ Disney+ series due to creative differences. (Source: @disneyplus) pic.twitter.com/Dr5WIBto9J — DiscussingFilm (@DicsussingFilm) January 15, 2020

I fan di Star Wars, che attendono questa serie con grande entusiasmo, si sono subito agitati alla news che il loro idolo aveva rinunciato allo show, ma per fortuna potranno tornare a dormire sonni tranquilli.

Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi nella trilogia di Star Wars Prequel e ora tornerà per questa serie spin-off, scritta da Hossein Amini e diretta da Deborah Chow. La serie è ambientata tra Episodio 3 ed Episodio 4. L'Ordine dei Jedi sta cessando di esistere. Sarà interessante interpretare un personaggio che abbiamo sempre conosciuto in un modo. Il suo arco narrativo è molto particolare, dover reagire al fatto che tutti gli Jedi sono stati massacrati alla fine di Episodio 3 non sarà una cosa facile.