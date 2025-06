Oasis: i fan possono acquistare su Amazon il merchandising in esclusiva in attesa della reunion

L'attesa per i concerti che permetteranno di assistere alla reunion di Liam e Noel Gallagher sul palco sta crescendo e i fan possono ora acquistare del merchandise in esclusiva.

Gli Oasis, dopo una lunghissima attesa da parte dei fan, torneranno in tour in questa estate del 2025, dando vita a una reunion sul palco dei fratelli Liam e Noel Gallagher.

In attesa di sentire nuovamente dal vivo i brani più amati e iconici della band britannica, su Amazon sarà possibile acquistare del merchandising in esclusiva.

I prodotti disponibili per i fan degli Oasis

I fan, su Amazon, possono acquistare articoli che omaggiano i momenti più iconici degli Oasis, tratti dai 30 anni di storia della band.

Sulla piattaforma sono già disponibili t-shirt, magliette a maniche lunghe e felpe Knebworth 1996, un omaggio a uno dei concerti più leggendari e famosi della band, probabilmente l'apice della Gran Bretagna degli anni '90.

Il design mostra il logo degli Oasis sullo stemma sopra il tricolore Union Jack, ed è quindi un perfetto omaggio a uno dei momenti più memorabili della band.

Nei prossimi sei mesi, inoltre, Amazon pubblicherà diverse grafiche che celebrano l'imminente tour Live '25. Saranno quindi così disponibili grafiche commemorative di precedenti tour iconici, tra cui il North American Tour del 2006 e le date di Wembley del tour All Around The World del 1997.

In vendita ci saranno poi gadget con le copertine degli album classici, tra cui Be Here Now e Heathen Chemistry.

Le dichiarazioni di Amazon

Laura Lukanz, Head of Music Industry, UK, Australia & New Zealand di Amazon Music, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "In vista del ritorno epocale degli Oasis quest'estate, siamo entusiasti di presentare ai fan questa esclusiva gamma di merchandising. Ripercorrendo alcuni dei loro concerti e album più iconici, da Knebworth '96 a Heathen Chemistry, questi articoli catturano momenti della storia degli Oasis e sono un must per chi andrà ai concerti quest'estate o per i fan che desiderano celebrare questo momento epocale. E siamo solo all'inizio: rimanete sintonizzati per altre esclusive uscite a seguire!".