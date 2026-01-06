Bond 26, Noel Gallagher sull'ipotesi che gli Oasis incidano il tema musicale: "Sarebbe un onore"

L'artista, durante una recente intervista, ha commentato alcune indiscrezioni che sostengono la band sia coinvolta nel prossimo capitolo della saga.

Noel Gallagher ha rivelato che sarebbe felice se gli Oasis venissero scelti per occuparsi del tema musicale di Bond 26, il nuovo film che riporterà sul grande schermo l'agente 007.

L'artista, durante un'intervista rilasciata a TalkSport, ha parlato dell'ipotesi che era emersa negli ultimi giorni dopo la pubblicazione di un articolo del quotidiano The Sun.

L'ipotesi del coinvolgimento degli Oasis

Rispondendo alle domande relative al prossimo film dedicato alla storia di James Bond che sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, Noel Gallagher ha smentito il coinvolgimento degli Oasis.

Il conduttore Andy Goldstein ha quindi chiesto: "Se Barbara Broccoli ti telefonasse e dicesse: 'Potete farlo?'. Cosa faresti?". Il cantautore ha quindi dichiarato: "Direi, 'Okay Babs'".

Noel ha aggiunto: "Ovviamente, sarebbe un assoluto onore. Penso che questo tipo di cose dovrebbero essere fatte dai britannici e non dagli americani".

Gallagher ha però ribadito che attualmente non c'è nessun coinvolgimento da parte della band.

Suo fratello Liam, probabilmente in modo ironico, a dicembre aveva dichiarato sui social: "Accadrà, aspettate di sentirlo, sarà il miglior tema musical di Bond di sempre".

Il futuro dell'agente 007

Dopo l'addio all'iconico ruolo di Daniel Craig e il passaggio del brand ad Amazon, i fan dell'agente segreto britannico non hanno ancora scoperto chi interpreterà il personaggio sul grande schermo.

Tra le ipotesi più diffuse c'è quella che sostiene la parte sia stata assegnata a Callum Turner, in precedenza tra le star di Animali fantastici e dove trovarli e Erano ragazzi in barca (di cui potete leggere la nostra recensione).

Attualmente, tuttavia, il regista canadese sembra sia ancora molto impegnato nella post-produzione dell'ultimo capitolo della trilogia di Dune e non resta che attendere per avere delle notizie ufficiali relative al ventiseiesimo film con protagonista James Bond.