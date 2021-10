Nuzzo e Di Biase sono sposati?

Nuzzo e Di Biase, il cui sodalizio artistico va avanti da quasi vent'anni, non si sono mai sposati. La coppia, che non desidera ottenere etichette o entrare a far parte di categorie particolari, è stata in grado di amarsi per anni senza sentire l'esigenza di convolare a nozze.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono una coppia di attori e comici italiani i quali, prima di formare il loro duo, hanno lavorato separatamente come attori teatrali. Dal 2004 hanno iniziato ad acquisire popolarità grazie ai programmi della Gialappa's Band, soprattutto grazie agli sketch Mortality Show, Il grande freddo e Tua sorella.

Durante la loro lunga carriera si sono esibiti prima sul palco di Zelig in tv, poi in radio ed infine al cinema. I due hanno recitato in coppia in tre film: Anche se è amore non si vede (regia di Ficarra e Picone, 2011), Tiramisù (regia di Fabio De Luigi, 2016) e Vengo anch'io (pellicola di cui sono stati anche registi).

Nuzzo e Di Biase sono molto seguiti anche sui social, canali attraverso i quali regalano ai loro follower sketch, foto divertenti e trasformano le loro battute in meme che molto spesso diventano virali. La chiave del loro successo online si può tranquillamente attribuire alle loro capacità comiche, alle tematiche trattate e al fatto che la coppia è solita interagire con gli utenti.