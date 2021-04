Jamie Foxx, Kevin Hart, Angela Bassett e Halle Berry tra i produttori del documentario Number One Call Sheet

Il documentario Number One on the Call Sheet sarà realizzato per Apple TV+ e nel team della produzione ci saranno Jamie Foxx, Kevin Hart, Angela Bassett e Halle Berry.

Jamie Foxx, Kevin Hart, Angela Bassett e Halle Berry sono tra le star coinvolte nella realizzazione del documentario Number One on the Call Sheet realizzato da Apple Original Films. Il progetto, composto da due film, sarà dedicato ai risultati ottenuti nel settore cinematografico dagli attori e dagli artisti afroamericani.

Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood celebrerà i risultati ottenuti dalla comunità nera nel settore cinematografico e spiegherà cosa serve alle attrici afroamericane per ottenere successo a Hollywood. Il film sarà prodotto da Angela Bassett e da Halle Berry, rispettivamente nominata agli Oscar e vincitrice del prestigioso riconoscimento. Alla regia ci sarà Shola Lynch e il progetto esplorerà i momenti più importanti dell'innovativo lavoro della attrici del passato che hanno gettato le basi per lo spazio e il successo delle generazioni successive.

Il secondo film sarà Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood e alla regia ci sarà Reginald Hudlin, dando spazio alle esperienze e alle storie degli attori neri che hanno anticipato la carriera di Jamie Foxx, Kevin Hart e molti altri.

Nel team della produzione dei due documentari ci saranno anche Datari Turner e Dan Cogan. I due progetti debutteranno in tutto il mondo su Apple TV+.