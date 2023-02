Questo è NOW, ecco la nuova ricchissima offerta del servizio streaming di Sky

Questo è NOW: al centro della nuova campagna di brand le serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano, i film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

"Questo è NOW" è il claim della nuova campagna di comunicazione del servizio in streaming di Sky, da oggi in onda sulle principali TV italiane e sulle piattaforme digitali. In un mondo in cui i contenuti sono sempre più frammentati tra i diversi servizi in streaming, NOW propone un'offerta ricchissima, con tutto lo Sport di Sky in diretta, la diretta dei canali lineari a brand Sky e un'ampia proposta di titoli on demand - tra cui le Serie TV più attese, gli Show imperdibili e il grande Cinema italiano e internazionale. Un catalogo vario e immediatamente accessibile, da vedere quando e dove si vuole, con la libertà di scegliere tra due diversi pass a seconda dei propri gusti.

Locandina di The Last of Us

Al centro dello spot di 30" c'è l'ampissima programmazione di NOW, a partire dal grande Cinema con film come il biopic Elvis sul re del rock'n'roll candidato a 8 premi Oscar, Top Gun: Maverick con il ritorno di Tom Cruise nello storico franchise e Jurassic World: Il dominio, l'ultimo capitolo della saga. Spazio anche alle Serie TV di cui tutti parlano, tra cui la seguitissima The Last of Us, il prequel de Il Trono di Spade House of the Dragon, le due stagioni della serie HBO The White Lotus, senza dimenticare And Just Like That, revival dell'iconica serie Sex and the City.

Pilastri dell'offerta NOW sono anche i popolarissimi Show Sky Original tra cui Masterchef Italia, con la sua dodicesima edizione attualmente in corso, la nuova avventura di Pechino Express, che toccherà quest'anno India, Borneo malese e Cambogia, e il nuovo viaggio on-the-road di Quelle Brave Ragazze, con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Eccezionale l'offerta di Sport live disponibile su NOW con l'imminente ritorno della stagione motori con tutta la Formula 1 e MotoGP, la ripartenza delle coppe europee - UEFA Champions League con 121 partite su 137 a stagione, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League - con 7 squadre italiane in campo, la Serie A TIM con 3 partite a giornata e tutta la Serie BKT, lo spettacolo del tennis con gli ATP Masters 1000e il torneo di Wimbledon, e ancora il basket con NBA ed Eurolega, il rugby con il Sei Nazioni, il golf con la Ryder Cup e molto altro, tutto raccontato con la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

La pandemia di The Last of Us: finzione o realtà?

NOW è disponibile attraverso un'offerta commerciale davvero semplice e flessibile con due possibilità di scelta: il Pass Cinema+Entertainment e il Pass Sport, disponibili anche separatamente e a un prezzo vantaggioso per chi sceglie di abbonarsi per più mesi. I due Pass permettono di accedere immediatamente ai contenuti on demand e live di Sky in HD, inclusi i principali canali lineari dell'offerta Sky tra cui Sky TG24, Sky Sport 24, Sky Atlantic, Sky Uno e Sky Arte. NOW offre inoltre una vasta selezione di programmi per bambini e ragazzi con canali dedicati come Cartoon Network, Boomerang e Nickelodeon.

"Ciò che rende unica NOW è la qualità della sua offerta che si rivolge agli appassionati di eventi sportivi e agli amanti delle serie TV e del cinema internazionale. Grazie al suo mix di contenuti live e on demand, NOW offre ai propri abbonati un'offerta senza eguali. Tutto questo ci permette di essere la scelta di un numero sempre maggiore di clienti, in particolare tra i più giovani che apprezzano le serie uniche HBO, gli Sky Original e i grandi eventi sportivi live di Sky Sport" commenta Lorenzo Foglia, Managing Director di NOW.