Notte di bugie stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 19 luglio

Per il ciclo Nel segno del giallo, stasera, sabato 19 luglio alle 21.20, Rai 2 propone in prima visione assoluta il film Notte di bugie, titolo originale Impropriety. Un legal thriller carico di tensione, in cui una giovane procuratrice si risveglia accanto a un uomo assassinato, senza alcun ricordo della notte precedente. Un intreccio di misteri e colpi di scena che terrà incollati gli spettatori.

La Trama

Notte di bugie ci porta nella vita di Annie Sagan, una giovane e brillante procuratrice, nonché madre single devota alla figlia. Dopo la fine della sua relazione con Mark, Annie cerca un po' di distrazione e accetta di partecipare a un gala di beneficenza. Qui incontra Doug Larson, avvocato difensore e suo storico rivale in tribunale. Tra chiacchiere e qualche drink, Annie accetta di accompagnarlo a casa sua per discutere una causa comune. La serata prende una piega inaspettata quando Annie si addormenta e si risveglia scoprendo Doug pugnalato a morte.

Senza alcun ricordo dell'accaduto, scappa dalla scena del crimine. L'incubo si intensifica quando il caso dell'omicidio di Larson le viene assegnato. Intrappolata in una rete di bugie e segreti, Annie deve scoprire la verità e scagionarsi, mentre minacce misteriose e il coinvolgimento del suo ex, Mark, complicano ulteriormente la situazione. Determinata a proteggere la figlia Crystal e l'amica Danielle seguite da sconosciuti, Annie si lancerà in un'indagine personale che la porterà a scoprire segreti inconfessabili.

Anna Marie Dobbins durante un'udienza nel film Notte di Bugie

Cast

Anna Marie Dobbins - interpreta la protagonista, la giovane procuratrice che si sveglia accanto a un avvocato difensore appena ucciso

- interpreta la protagonista, la giovane procuratrice che si sveglia accanto a un avvocato difensore appena ucciso Colt Prattes - nei panni di Mark, l'avvocato difensore

- nei panni di Mark, l'avvocato difensore Louis Mandylor - interpreta Doug Larson

- interpreta Doug Larson Aarika Trabona - interpreta Danielle, amica della protagonista

- interpreta Danielle, amica della protagonista Niesha Renee Guilbot - nel ruolo di Crystal, figlia di Anna Marie

- nel ruolo di Crystal, figlia di Anna Marie Eric Starkey - interpreta Geirge

Attori con ruoli secondari

Britt Allen

Drew Pollock

Ben Richardson

Connie Franklin

Raymond Roberts

Crew tecnica principale

Regia e fotografia affidate a Nadeem Soumah

Sceneggiatura di Naomi L. Selfman

Casting director: Ricki Maslar

Montaggio: Grisha Alasadi

Design di produzione: Diane LeCrone

Colonna sonora: Kurt Oldman

Notte di bugie: un'immagine del film

Location e produzione

Il film è stato girato a Norman, Oklahoma e nelle zone limitrofe (Oklahoma City, El Reno, Edmond), con le riprese principali iniziate il 14 agosto 2020 e protratte per circa tre settimane. Il regista Nadeem Soumah e il produttore Anoop Rangi hanno dichiarato di aver scelto l'Oklahoma per location che offrivano ambientazioni non comuni in California e per la presenza di crew locali altamente capaci. Oltre 20 professionisti locali sono stati assunti nel team di produzione.

Quando e dove vederlo

L'incubo di Maggie va in onda stasera sabato 19 luglio alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand