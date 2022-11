Notte al museo: La vendetta di Kahmunrah, pubblicato il primo trailer dell'avventura animata Disney+

Dopo le prime indiscrezioni riguardo a Notte al museo - La vendetta di Kahmunrah, Disney+ ha finalmente rilasciato il suo primo trailer ufficiale, consentendoci di dare un primo sguardo a questa nuova avventura.

Il progetto, destinato alla piattaforma di streaming, come conferma il video, ha dei punti di contatto con la saga cinematografica.

Al centro di Notte al museo - La vendetta di Kahmunrah troviamo il personaggio di Nick Daley (Joshua Bassett), il figlio di Larry Daley (protagonista del franchise cinematografico interpretato da Ben Stiller), appena assunto come nuovo guardiano dell'American Museum of Natural History.

Di seguito la sinossi ufficiale di Notte al museo - La vendetta di Kahmunrah in accompagnamento al titolo: "Il film originale Notte al Museo - La Vendetta di Kahmunrah è una nuovissima avventura animata che racconta i guai che si verificano ogni notte al Museo Americano di Storia Naturale quando il sole tramonta. Il lavoro estivo di Nick Daley come guardiano notturno del museo è un impiego impegnativo per uno studente delle superiori, ma il ragazzo sta seguendo le orme del padre ed è determinato a non deluderlo. Fortunatamente conosce l'antica tavoletta del museo che dà vita a tutto quando il sole tramonta, ed è felice di rivedere al suo arrivo i suoi vecchi amici, tra cui Jedediah, Octavius e Sacagawea.. Ma quando il sovrano Kahmunrah fugge con lo scopo di sbloccare il mondo sotterraneo egizio e liberare l'Esercito dei Morti, spetta a Nick fermare questo folle piano e salvare il museo una volta per tutte".

Notte al museo - Il segreto del faraone: il film è dedicato a Robin Williams

Vi ricordiamo questo nuovo progetto animato sarà disponibile sul catalogo Disney+ a partire dal 9 dicembre.