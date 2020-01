Notte al museo 3 - Il segreto del faraone, stasera su Rai2 il film con Rami Malek

Notte al museo 3 - Il segreto del faraone arriva stasera su Rai2 alle 21:20 per una serata all'insegna del divertimento, dell'avventura e in compagnia di Rami Malek, che interpreta il faraone Ahkmenrah. Il film è il terzo capitolo della saga iniziata nel 2006 con iniziata con Una notte al museo.

Notte al museo 3 - Il segreto del faraone inizia con il ritrovamento della tavola di Ahkmenrah durante una spedizione egizia nel 1938. Spostandoci nel presente, proprio quando il museo vivente di Storia Naturale, ormai orgoglio di tutta New York, tocca il suo apice di popolarità, qualcosa va storto. Nel corso di un'importante serata di gala, i misteriosi poteri magici della tavola di Ahkmenrah, capace di ridare vita a statue, scheletri e diorami, si affievoliscono mettendo in pericolo la vita notturna dei cari amici di Lerry. L'unico modo per scoprire cosa si cela dietro questo strano fenomeno è fare ritorno laddove la tavola fu portata subito dopo il suo ritrovamento in Egitto: al British Museum di Londra.

Ritroviamo anche in questo film molti degli attori presenti nei due capitoli precedenti: Ben Stiller è Larry Daley/Lè, Robin Williams è Theodore Roosevelt e Ben Kingsley è Merenkahre, padre di Ahkmenrah, interpretato dal Premio Oscar Rami Malek. Altri attori del cast sono Owen Wilson, Dan Stevens e Ricky Gervais.

Uscito negli USA nel 2014 e nelle sale italiane all'inizio del 2015, Notte al museo 3 - Il segreto del faraone ha incassato meno rispetto ai due capitoli precedenti. Nonostante questo, il regista Shawn Levy, parlando dell'intera trilogia, ha detto: "Il franchise dei film di Una notte al museo è stato decisamente importante per la mia carriera. Non mi sarei aspettato questo successo e il seguito che ha avuto in tutto il mondo".