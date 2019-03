Blockbuster, quanti ricordi: lo speciale video dedicato alla catena homevideo

Il nuovo speciale video di Movieplayer.it è dedicato ai Blockbuster e a tutti i giovani vecchi che oggi ripensano agli anni '90 come se fossero stati l'altro ieri, quando in realtà, per quanto fa male dirlo, sono passati quasi vent'anni.

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

Insomma, ma voi ve lo ricordate il Blockbuster? Ormai siamo dinanzi ad una generazione che potrebbe conoscerlo solo di fama, abituata ad avere tutto a portata di telecomando. Ebbene, bambini, noi andavamo fuori casa per noleggiare un film e passavamo ore a guardare tra i scaffali per scegliere il titolo migliore da vedere, magari scambiando qualche chiacchiera anche con i commessi del negozio. In pratica, vivevamo un altro mondo.

Blockbuster, che nostalgia: 5 cose che ci mancano del mitico videonoleggio

Jim Carrey è Carl nel film Yes Man

La famosa catena Blockbuster ha fatto la sua comparsa in numerose pellicole in passato, da Scream a Yes Man, mentre oggi con pochissimi negozi rimasti ancora aperti in tutto il mondo, quasi nessuno sembra più volersi ricordare di quando il videonoleggio e l'homevideo costituivano una parte fondamentale dell'industria cinematografica. Abbiamo detto quasi, perchè recentemente il cinefumetto dei record Captain Marvel ha voluto ambientare un'intera sequenza all'interno di un Blockbuster conquistando così il cuore di tutti i ragazzi degli anni '90 e inaugurando quello che ci sembra essere un buon potenziale inizio per la nostalgia di questa decade.

Per l'occasione noi di Movieplayer.it che gli anni '90 li abbiamo conosciuti bene, abbiamo deciso di omaggiare a nostra volta la famosa catena homevideo dal riconoscibile logo blu e giallo con questo speciale video, buona visione! Ecco il video: