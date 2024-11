Nosferatu sarà vietato ai minori di 17 anni

Nosferatu, il nuovo remake di Robert Eggers, è stato classificato dalla MPA come R-rated per contenuti violenti e cruenti.

Sui social media Nosferatu di Robert Eggers sta ricevendo molti feedback molto positivi, sia da parte di critici veri e propri che da influencer. L'embargo per il film non sarà revocato fino a dicembre, quindi dovremmo aspettare per saperne di più.

Detto questo, è appena arrivata la classificazione MPA per Nosferatu, che ha ottenuto il Rated R "per contenuti violenti e cruenti, nudità grafica e alcuni contenuti sessuali". Il remake horror di Eggers è interpretato da Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård e Willem Dafoe e uscirà nelle sale italiane l'1 gennaio 2025.

La trama e il resto del cast

Nosferatu diretto da Robert Eggers si ispira al classico della letteratura di Bram Stoker ed è una storia gotica sull'ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro della Transilvania che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile. La storia vedrà il Conte recarsi in Germania per perseguitare e sedurre una giovane donna di nome Ellen Sutter (Depp), mentre suo marito Thomas (Hoult) rimane prigioniero in Transilvania.

F.W. Murnau ha diretto il classico originale del 1922, mentre Werner Herzog ha realizzato un remake piuttosto bizzarro nel 1979. Come anticipato, Bill Skarsgård interpreta Nosferatu/Conte Orlok nel film. Nel cast troviamo anche Aaron Taylor-Johnson (Kraven il cacciatore), Simon McBurney e Ralph Ineson.

Peter Kujawski, a capo di Focus Features, quando era stata svelata la data aveva dichiarato: "L'audace regia di Robert Eggers è sempre un dono per i fan, e possiamo promettervi che il suo Nosferatu sarà davvero un modo unico per festeggiare il Natale".