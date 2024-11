Nosferatu: ecco perché Robert Eggers non ha girato nel vero castello di Dracula

Il castello che si vedrà nella pellicola di Eggers non è quello storicamente considerato come vero castello del Conte.

Lo sceneggiatore e regista del remake di Nosferatu, Robert Eggers, ha motivato la sua decisione di non girare nel famigerato Castello di Bran in Transilvania, il luogo notoriamente associato al vero Vlad l'Impalatore.

Basato sul film muto originale del 1929 di F.W. Murnau, il nuovo Nosferatu segue un antico vampiro della Transilvania mentre adesca una giovane donna nella Germania del XIX secolo. Invece di scegliere di girare nel castello di Bran, Eggers ha scelto il castello di Corvin, situato a Hunedoara, in Romania.

Secondo quanto rivelato a Vanity Fair, Eggers ha scelto il castello di Hunedoara per la sua complessità architettonica e per i suoi legami storici con la tradizione transilvana, un giusto tributo all'inquietante bellezza che ha ispirato il romanzo Dracula di Bram Stoker del 1897.

Il castello di Bran, appropriatamente riconosciuto come il castello di Dracula, è spesso la scelta più popolare per i film sui vampiri; tuttavia, Eggers riteneva che il castello di Hunedoara rappresentasse più da vicino la struttura fatiscente e ossessionante che aveva immaginato per il film. Il regista ha anche incorporato altre location in Europa, come un castello cecoslovacco per le scene del cortile, e ha costruito set per le scene in interni.

"Il castello ha molti nomi diversi. Ogni cosa in Transilvania ha almeno tre nomi a causa dei sassoni, degli ungheresi e dell'etnia romena. Ma di solito si chiama Castello di Hunedoara o Castello di Corvin. La mia convinzione - ho qualche prova, ma qualcun altro potrebbe smentirmi - è che Bram Stoker abbia visto un'incisione di quel castello nel libro di Emily Gerard [1890] sulla Transilvania, quando le guglie stavano crollando e cadendo a pezzi. E credo che quello sia stato il suo modello per il Castello di Dracula piuttosto che per il Castello di Bran, che era il vero castello di Dracula. È servito per gli esterni del nostro castello. Gli interni li abbiamo costruiti noi mentre il cortile è di un castello della Repubblica Ceca, ma la facciata è in Transilvania".

La versione di Eggers di Nosferatu uscirà nelle sale statunitensi il giorno di Natale, mentre nelle sale italiane arriverà subito dopo. Si tratta del quarto film del regista americano, dopo The Witch, The Lighthouse e The Northman; nel cast troviamo Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe (ormai abituale collaboratore di Eggers) e Bill Skarsgård nei panni del Conte Orlok.