Mondiali 2026, Norvegia-Inghilterra stasera: dove vederla, orario e probabili formazioni

Norvegia-Inghilterra vale la semifinale dei Mondiali 2026: orario, dove vedere la partita in tv e streaming, ultime notizie dai campi e probabili formazioni della sfida di Miami.

I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano stasera uno scontro diretto entusiasmante e ricco di stelle della Premier League. Nella splendida e caldissima cornice del Miami Stadium, la Norvegia affronta l'Inghilterra per strappare un pass per le semifinali del torneo contro la vincente dell'altra sfida tra Argentina e Svizzera. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, probabili formazioni e dove seguirlo in diretta TV e streaming.

Ultime dai Campi e Probabili Formazioni

Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver vissuto degli ottavi di finale a dir poco folli ed emozionanti. La Norvegia si presenta come la vera e propria mina vagante di questo Mondiale: i ragazzi di Solbakken hanno compiuto un'impresa storica eliminando il Brasile per 2-1 grazie a una doppietta devastante del solito Erling Haaland. L'Inghilterra, dal canto suo, è reduce da una battaglia clamorosa contro il Messico all'Azteca, vinta in 10 contro 11 per 3-2 grazie alla doppietta ravvicinata di Jude Bellingham e al sigillo su rigore di Harry Kane.

Il portiere dell'Inghilterra Jordan Pickford

In casa inglese c'è emergenza in difesa a causa dell'assenza per squalifica di Jarell Quansah, espulso contro i messicani, che costringerà il CT a ridisegnare la linea arretrata. La Norvegia, invece, gode del massimo entusiasmo e punterà sulla solidità del blocco e sulle ripartenze letali per innescare il suo bomber d'area di rigore. Probabili Formazioni:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Østigård, Wolfe; Ødegaard, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Nusa.

Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Østigård, Wolfe; Ødegaard, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Nusa. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Dove vedere in tv e in streaming Norvegia-Inghilterra

Il calcio d'inizio al Miami Stadium è previsto alle 23:00 ore italiane (le 17:00 ora locale). La sfida Norvegia-Inghilterra sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Stefano Bizzotto. Commento tecnico di Andrea Stramaccioni. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, con la telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini.

Il programma dei quarti di finale