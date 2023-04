Norman Reynolds è morto, lo scenografo di Star Wars e Indiana Jones aveva 89 anni

Norman Reynolds, scenografo premio Oscar che ha lavorato alle saghe di Star Wars e Indiana Jones, è morto all'età di 89 anni.

La triste notizia è stata condivisa online dalla British Academy of Film and Television Arts e confermata da Dave Blass.

Un comunicato condiviso con la BBC, dichiara: "Norman Reynolds era un amato marito, padre, suocero, nonno e bisnonno. È morto pacificamente con accanto sua moglie Ann e tre delle sue figlie".

Lo scenografo ha lavorato come art director nel 1977 a Guerre stellari, film che gli ha fatto conquistare un premio Oscar.

In occasione dei sequel è stato invece lo scenografo della saga, ideando elementi molto apprezzati come il momento in cui Han Solo viene "congelato" nella carbonite, la sala del trono dell'Imperatore, il pianeta Dagobah dove vive Yoda, e il villaggio degli Ewok.

Reynolds aveva poi collaborato con Steven Spielberg in occasione del film I predatori dell'arca perduta nel 1981, conquistando il secondo Oscar. Norman aveva anche trasformato un souvenir messicano che ritraeva una divinità legata alla fertilità, che Indiana Jones avrebbe dovuto cercare, nell'idolo dorato che appare nel lungometraggio.

Spielberg ha lodato in più occasioni il lavoro di Reynolds per il suo contributo alle saghe di Guerre Stellari e Indiana Jones.

Tra i film a cui ha lavorato ci sono inoltre Superman, L'impero del sole, il primo Mission: Impossible e Alive.