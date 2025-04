Norman Reedus reciterà nel film horror Pendulum, prodotto da Darren Aronofsky

In New Mexico sono iniziate le riprese del film Pendulum e nel cast ci sarà anche Norman Reedus, l'interprete di Daryl in The Walking Dead.

Norman Reedus farà parte del cast di Pendulum, il film horror prodotto da Darren Aronofsky. Le riprese sono attualmente in corso in New Mexico e a finanziare il progetto è C2,

Cosa racconterà il film

I protagonisti di Pendulum che erano già stati annunciati in precedenza sono Joseph Gordon-Levitt e Phoebe Dynevor.

Al centro della trama ci sarà una giovane coppia, composta da Patrick e Abigail, che intraprende un viaggio con destinazione un luogo tranquillo dove effettuare un'esperienza new age in New Mexico. I due protagonisti vengono attirati dall'opportunità nella speranza di superare emotivamente un evento traumatico. Patrick, interpretato da Gordon-Levitt, è disposto a fare tutto per aiutare la moglie, ma inizia ad avere dei sospetti nei confronti del leader enigmatico della struttura mentre Abigail ne rimane conquistata. Mentre la paranoia aumenta, la coppia deve capire se le pratiche spirituali non convenzionali del gruppo offrono una vera possibilità di guarigione o nascondono una verità terrificante che minaccia di consumarli entrambi.

Una foto di Norman Reedus

Norman Reedus avrà la parte di un amico della coppia che fa avvicinare i due personaggi al gruppo new age.

L'attore, star della saga televisiva di The Walking Dead, ha dovuto rinunciare alla sua presenza all'evento Canneseries in corso in Francia, dove avrebbe dovuto essere presidente della giuria, proprio a causa del suo impegno sul set.

Il team che realizzerà Pendulum

Alla regia del film horror è impegnato Mark Heyman, in passato sceneggiatore di Il cigno nero.

Nel team della produzione ci saranno Darren Aronofsky per Protozoa, Jacob Jaffke (MaXXXine) ed Elan Klein Jaffke di Motel Mojave, e Dave Caplan (Longlegs) di C2.