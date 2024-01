Norman Jewison, regista di La calda notte dell'ispettore Tibbs, è morto a 97 anni

Il regista Norman Jewison è morto il 20 gennaio 2024 all'età di 97 anni. La sua carriera è stata segnata da successi come La calda notte dell'ispettore Tibbs, Jesus Christ Superstar e Stregata dalla Luna.

Una carriera ricca di successi

L'artista canadese Norman Jewison, durante la sua lunga carriera, ha conquistato sette nomination agli Oscar, tre nella categoria Miglior Regista e quattro come Miglior Film. I suoi film hanno ricevuto, in totale, ben 46 nomination ai premi dell'Academy, conquistando 12 statuette. Nel settore televisivo ha invece vinto tre Emmy. Nel 1999 il filmmaker aveva inoltre ricevuto il premio Irving G. Thalberg Award assegnato dall'Academy.

Jewison era nato il 21 luglio 1926 a Toronto e ha iniziato la sua carriera come attore teatrale e lavorando in radio per la Canadian Broadcasting Corporation. Dopo aver collaborato brevemente con BBC, Norman ha poi iniziato a scrivere, dirigere e produrre molti show e speciali per CBC.

Nel 1958 si è trasferito a New York per lavorare a Your Hit Parade per conto di CBS, passando poi a realizzare The Andy Williams Show, due speciali con Harry Belafonte e uno dedicato a Judy Garland.

I suoi film più importanti

Nel 1965 ha diretto Cincinnati Kid, con star Steve McQueen, e negli anni successivi si è imposto all'attenzione della critica e del pubblico con film come Arrivano i russi, arrivano i russi, La calda notte dell'ispettore Tibbs che ha conquistato il premio Oscar come Miglior Film nel 1967, Il caso Thomas Crown, Il violinista sul tetto, Jesus Christ Superstar, ...e giustizia per tutti, Agnese di Dio, Stregata dalla luna, I Soldi degli altri, Hurricane - Il grido dell'innocenza e La sentenza.

La sua carriera è stata costellata di premi, tra cui anche quelli ottenuti al Festival di Berlino, ai David di Donatello e ai BAFTA.