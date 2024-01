Cher ricorda Norman Jewison:'Addio dolce principe'

La notizia della scomparsa di Norman Jewison ha scosso il mondo di Hollywood. Sono diversi i ricordi social dedicati al regista e tra i più affettuosi spicca quello di Cher, premiata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1988 per Stregata dalla luna, diretto proprio da Jewison.

Un'immagine di Cher

"Addio dolce principe. Grazie per una delle esperienze più grandi, più felici e divertenti della mia vita. Senza di te non avrei il mio bellissimo uomo dorato" ha scritto su X la cantante, riferendosi alla statuetta assegnatale dall'Academy.

Stregati da Norman Jewison

Norman Jewison, uno dei più importanti registi di Hollywood, è scomparso sabato 20 gennaio all'età di 97 anni nella sua casa di Los Angeles, come ha confermato da People. Il regista è noto per aver diretto alcuni film molto apprezzati da critica e pubblico come La calda notte dell'ispettore Tibbs, Jesus Christ Superstar, Agnese di Dio, Rollerball e Quel certo non so che.

Stregata dalla luna: Cher in una scena

Nel 2019, Cher pubblicò un ricordo anche della sua co-star nel film, Danny Aiello; i due interpretano nel film una coppia di fidanzati, Loretta Castorini e Johnny Cammareri. Quest'ultimo parte per l'Italia per visitare la madre malata e chiede a Loretta di far visita a suo fratello separato Ronny (Nicolas Cage) per comunicargli il fidanzamento. Quando Loretta incontra Ronny finisce per innamorarsi di lui. Nel 2021 dedicò un messaggio anche a Olympia Dukakis, che vinse l'Oscar come attrice supporter per il film di Jewison.