Non sposate le mie figlie 2: stasera su Rai1 il sequel della commedia campione di incassi

Nuovo appuntamento con la famiglia Verneuil stasera su Rai1 alle 21:25 grazie a Non sposate le mie figlie 2, il sequel della commedia andata ieri sera sulla stessa rete (e seguita da 2.789.000 spettatori, il secondo migliore risultato della serata, dopo Chi l'ha visto?).

Non sposate le mie figlie! 2: Chantal Lauby e Christian Clavier in una scena del film

Diretti ancora una volta da Philippe de Chauveron, Claude e Marie Verneuil affrontano una nuova crisi familiare. Tornati a Parigi da un viaggio intorno al mondo per salutare tutti i consuoceri, scoprono che le quattro loro figlie, sposate con David, Rachid, Chao e Charles, di etnia e religioni diverse, hanno deciso, per varie ragioni, di lasciare la Francia.

Toccherà a Claude e Marie comprendere le motivazioni di ciascuno e accettare che, probabilmente, ad andare stretta è solo la vita frenetica della capitale.

Ma le avventure per loro non sono finite: André e Madeleine Koffi, i genitori di Charles, stanno tornando in Francia per conoscere il futuro marito della figlia Viviane. Lo stupore è enorme quando scoprono che si tratta invece di una futura moglie! Toccherà a Claude diffondere un importane messaggio compreso dopo anni: la cosa più importante è la felicità dei propri figli.

Nel cast di Non sposate le mie figlie 2 ritroveremo Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédéric Chau.