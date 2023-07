Non sono una signora: Vip eliminati, vincitrice della puntata e le finaliste dello show

Ieri 20 luglio è andata in onda la quarta puntata di Non sono una signora: ecco chi è stato eliminato, chi ha vinto e le finaliste del programma.

Ieri 20 luglio in prima serata su Rai 2 è andata in onda Non sono una signora, il programma dove personaggi del mondo dello show business si esibiscono come Drag Queen in una competizione ad eliminazione diretta. La puntata è stata vinta da Energy Crisis, in cui il pubblico ha riconosciuto Enzo Paolo Turchi. Ecco chi ha partecipato al programma e le cinque finaliste della prima edizione della versione italiana di Make Up Your Mind.

Le identità delle Drag Queen di Non sono una signora del 20 luglio

La prima Drag Queen a svelare la sua identità è stata Maddy Love interpretata da Stefania Orlando. La showgirl e conduttrice è stata riconosciuta da molti spettatori che hanno commentato il programma sui social.

Sotto il trucco e parrucco di Gatta Chikova si nascondeva il volto di Luca Capuano, l'attore partenopeo è stato riconosciuto da pochi commentatori, ma ha impressionato durante l'esibizione di 'I Wanna Dance with Somebody'.

Nuova prova e terza eliminata, questa volta a dire addio al programma è stato Francesco Facchinetti, alias Ketty Manga

Non sono una signora, Rocco Siffredi nei panni della drag queen Eva Lungherya

Ad un passo dalla vittoria è stata eliminata Ava Kedavra ovvero Guglielmo Scilla, che si è rivelato una Drag Queen perfetta, anche se non è riuscito a raggiungere la finale. Prima di andare via, lo youtuber ha voluto dire alcune parole di commiato: "La fuori ci stanno persone che hanno paura di indossare panni da donna. Quando ho vestito i panni di Zorro o Spiderman nessuno mi ha detto nulla. Non vedo perché quando indossi i panni di un altro supereroe dovresti sentirti a disagio".

Vincitrice della puntata è stata Energy Crisis. Sotto i panni della Drag Queen ci potrebbe essere Enzo Paolo Turchi, di questo è convinto il popolo di Twitter che anche ieri sera ha mandato l'hashtag del programma in cima alle tendenze.

Le finaliste di Non sono una signora